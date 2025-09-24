Соцподдержка и оборона — в приоритете: Кабмин утвердил новый трёхлетний бюджет
Кабмин одобрил проект бюджета России на 2026–2028 годы
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Как сообщили в кабмине, до 1 октября документ будет внесён в Госдуму.
Власти подчёркивают, что ключевыми приоритетами останутся выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансирование обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей развития до 2030 года.
В Минфине отмечают, что подготовленный проект является сбалансированным и устойчивым. Это позволит сохранить макроэкономическую стабильность, обеспечить рост реальных зарплат и доходов населения.
