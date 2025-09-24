Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 13:05

Соцподдержка и оборона — в приоритете: Кабмин утвердил новый трёхлетний бюджет

Кабмин одобрил проект бюджета России на 2026–2028 годы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Как сообщили в кабмине, до 1 октября документ будет внесён в Госдуму.

Власти подчёркивают, что ключевыми приоритетами останутся выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансирование обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей развития до 2030 года.

В Минфине отмечают, что подготовленный проект является сбалансированным и устойчивым. Это позволит сохранить макроэкономическую стабильность, обеспечить рост реальных зарплат и доходов населения.

₽41 трлн на нацпроекты, ₽10 трлн – детям: Представлен проект бюджета России на три года
₽41 трлн на нацпроекты, ₽10 трлн – детям: Представлен проект бюджета России на три года

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar