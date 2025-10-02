Более 700 тысяч россиян смогут разом забрать пенсионные накопления в 2026 году

В России пенсионеры смогут получить до 440 тысяч рублей единоразово в следующем году, речь идёт о взносах, замороженных с 2014 года. На выплату будут претендовать женщины, достигшие 55 лет, и мужчины в возрасте от 60 лет. Это следует из проекта бюджета Соцфонда на 2026 — 2028 годы, с которым ознакомилась газета «Известия».

В ведомстве пояснили, что пенсионные накопления формировались в 2002–2013 годах, в тот период работодатели перечисляли 6% зарплаты сотрудников на их счета. А с 2014 года эти накопления были «заморожены», при том что все отчисления стали поступать на страховую пенсию. Для получения выплат нужно будет подать заявление.

Важно, что сумма предполагаемой выплаты не должна превысить установленный лимит в 440 тысяч рублей. Однако из-за разницы в зарплатах средний размер такой надбавки составит лишь 68 тысяч. Кроме того, расчётный размер накопительной части не должен превышать 10% прожиточного минимума пенсионера. В следующем году 706 тысяч пенсионеров имеют право на получение данной единовременной выплаты.

Ранее Life.ru писал, изменится ли размер пенсии в начале 2026 года. Предположительно, в январе следующего года страховые пенсии будут повышены опережающими темпами, обгоняющими уровень инфляции, и, возможно, вырастут более чем на 2 тысячи рублей.