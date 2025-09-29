Экономист раскрыл, на сколько вырастут пенсии в начале 2026 года

В январе 2026 года российские страховые пенсии будут повышены опережающими темпами, обгоняющими уровень инфляции, и, возможно, вырастут более чем на 2 тысячи рублей. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Например, если страховая пенсия у пенсионера составит 26,5 тысячи рублей в декабре 2025 года, то тогда в январе её размер достигнет 28514 рублей (рост более чем на 2 тыс. рублей)», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Учитывая практику пенсионных выплат, когда дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днём, пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, в декабре получат сразу две выплаты, дополнил Балынин.

В начале декабря они получат страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря – страховую пенсию за январь. Специалист пояснил, что пенсионер, получающий, например, 26,5 тыс. рублей, получит эту сумму в начале декабря, а в конце месяца ему будет выплачено 28 514 рублей. По словам эксперта, это связано с тем, что период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года объявлен выходными и праздничными днями.

А ранее Life.ru писал, что страховые пенсии в 2026 году вырастут до 27,1 тыс. рублей. По данным Минтруда РФ, на все пенсионные выплаты в следующем году направят почти 13 трлн рублей.