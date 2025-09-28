Стало известному, кому повысят пенсии с 1 октября 2025 года в России

С 1 октября 2025 года пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств вырастут из-за индексации окладов на 7,6%. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина, пишет РИА «Новости».

Сенатор уточнила, что индексация затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, как проходящих службу по контракту, так и по призыву, а также сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

«С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Это связано с индексацией окладов на 7,6%», — пояснила Косихина.

По её словам, пенсии также увеличатся у граждан, достигших 80 лет в сентябре. Они начнут получать увеличенные выплаты, начиная с октября. Сенатор заверила, что необходимые средства на обеспечение социальных выплат в соответствии с индексацией предусмотрены.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций парламента заявил, что предложение о ежеквартальной индексации пенсионных и социальных выплат следует рассмотреть, но более целесообразным является сдерживание роста цен. Он подчеркнул, что борьба с инфляцией — более эффективный способ решения проблемы, нежели постоянная индексация социальных выплат. Так российский лидер отреагировал на предложение об индексации, высказанное председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.