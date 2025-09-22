Россиянам раскрыли, кто может претендовать на две пенсии

Лица, получающие пенсионные выплаты от Министерства обороны, МВД, ФСБ и других государственных ведомств, зачастую продолжают работать в гражданском секторе. Такие россияне, как отмечает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, имеют право на получение двух пенсий.

«За них при работе в гражданских организациях уплачиваются страховые взносы, а, соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости. Вторая пенсия — страховая — положена им, исходя из соблюдения условий, установленных для её получения. В 2025 году они следующие: 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, достижение общеустановленного пенсионного возраста», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Мужчины, родившиеся в 1962 году, и женщины, родившиеся в 1967 году, при соблюдении определённых условий, смогут оформить страховую пенсию в дополнение к основной в 2026 году (в возрасте 64 и 59 лет соответственно). Для мужчин 1961 года рождения и женщин 1966 года рождения такая возможность появится уже в 2024 году (в 63 и 58 лет соответственно), пояснил Балынин.

Для реализации права на получение второй страховой пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России лично, через МФЦ, по почте или воспользоваться «Госуслугами». Экономист подчеркнул, что страховая пенсия выплачивается без учёта фиксированной выплаты (в настоящее время составляющей 8907,70 рублей). Он также добавил, что на эту пенсию распространяются все индексации и ежегодная корректировка в августе, проводимая без заявления (при условии продолжения трудовой деятельности после назначения).