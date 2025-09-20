Доцент объяснил, сколько пенсионных баллов принесёт средняя зарплата в 2025 году
Доцент Балынин: В 2025 году средняя зарплата принесёт от 4,5 пенсионного бала
Граждане с ежемесячным доходом около 105–110 тысяч рублей смогут сформировать более 4,5 пенсионных баллов (ИПК) за текущий год. Такие расчёты представил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с корреспондентом РИА «Новости».
«По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105-110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК», — сказал Балынин.
Эксперт уточнил, что при ежегодном формировании аналогичного количества баллов в течение 25 лет будущая пенсия может превысить 25,5 тысячи рублей. При наличии тридцатилетнего стажа её размер составит более 28,8 тысячи рублей, а при тридцатипятилетнем периоде выплат — достигнет 32 тысяч рублей.
По словам Балынина, такой уровень дохода позволяет обеспечить страховую пенсию, превышающую средний показатель по старости на 2–5% при стаже 25 лет. При тридцатилетнем стаже превышение составит 15–19%, а при тридцатипятилетнем — достигнет 28–33%.
Ранее Игорь Балынин напомнил, что россияне не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях в этом году. Это связано с истечением срока ранее действовавшей льготы, которая позволяла стать пенсионером на полгода раньше.