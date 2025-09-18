Путин одобрил идею повышать пенсии каждый квартал, но предложил план получше

Предложение о ежеквартальной индексации пенсионных и социальных выплат на фоне высокой инфляции можно рассматривать, хотя правильнее было бы сдерживать растущие цены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций парламента.

«Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать. Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ — подавление инфляции. Чтобы такой проблемы не было», — отреагировал Путин на слова председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.