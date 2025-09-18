Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 15:01

Путин одобрил идею повышать пенсии каждый квартал, но предложил план получше

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Предложение о ежеквартальной индексации пенсионных и социальных выплат на фоне высокой инфляции можно рассматривать, хотя правильнее было бы сдерживать растущие цены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций парламента.

«Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать. Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ — подавление инфляции. Чтобы такой проблемы не было», — отреагировал Путин на слова председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Путин: Ключевые задачи России — победа в СВО и рост демографии
Путин: Ключевые задачи России — победа в СВО и рост демографии

Ранее в ходе встречи с самыми влиятельными из российских политиков Владимир Путин позитивно отнёсся к идее ввести налог на роскошь, отметив при этом, что палку в этом вопросе перегибать недопустимо. Также президент подчеркнул, что тарифы ЖКХ не должны повышаться на уровне правительств регионов.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Сергей Миронов
  • Новости экономики
  • Пенсии
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar