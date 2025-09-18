Путин одобрил идею повышать пенсии каждый квартал, но предложил план получше
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Предложение о ежеквартальной индексации пенсионных и социальных выплат на фоне высокой инфляции можно рассматривать, хотя правильнее было бы сдерживать растущие цены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций парламента.
«Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать. Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ — подавление инфляции. Чтобы такой проблемы не было», — отреагировал Путин на слова председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.
Ранее в ходе встречи с самыми влиятельными из российских политиков Владимир Путин позитивно отнёсся к идее ввести налог на роскошь, отметив при этом, что палку в этом вопросе перегибать недопустимо. Также президент подчеркнул, что тарифы ЖКХ не должны повышаться на уровне правительств регионов.