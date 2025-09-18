Путин назвал разумной идею налога на роскошь, но предупредил о рисках

Президент России Владимир Путин поддержал саму идею введения налога на роскошь, однако отметил, что при её реализации важно соблюдать меру. Об этом он заявил на встрече с лидерами думских фракций в Ново-Огарёво.

«По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее — в целом, всё, мне кажется, очень разумно. Здесь важно не переборщить», — подчеркнул глава государства.

Вопрос о введении налога на роскошь в России поднимался ещё в начале 2010-х годов. В 2013 году в Налоговый кодекс внесли поправки, увеличившие ставки транспортного налога для владельцев дорогих автомобилей. Также действуют повышенные ставки налога на имущество физических лиц для объектов стоимостью свыше 300 млн рублей. Однако полноценного «налога на роскошь» в виде отдельного инструмента в России пока нет.