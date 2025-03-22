Налог на роскошь в Эрмитаже: Девушку не пропустили из-за слишком красивого наряда, требуя доплатить
Девушку не пустили в Эрмитаж из-за красивого наряда, потребовав деньги за съёмку
Сотрудница Эрмитажа не позволила девушке пройти в музей, заявив, что та слишком роскошно нарядилась и ей необходимо заплатить 10 000 рублей за коммерческую съёмку. Об этом стало известно из рассказа удивлённой посетительницы в социальных сетях.
Девушек не пропустили в музей из-за того, что «слишком нарядные». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nealeksa_
В опубликованном ролике можно увидеть, как сотрудница Эрмитажа отказывается пропускать двух девушек из-за внешнего вида, потому что заподозрила их в намерении провести коммерческую съёмку, за которую в музее предусмотрена плата в 10 000 рублей. Автор видео на это ответила, что у неё даже нет с собой камеры, однако это не убедило хранительницу Эрмитажа. Она заявила, что современные айфоны позволяют делать вполне профессиональные снимки. Отметим, что девушка ведёт в своих соцсетях модный блог.
Ранее Эрмитаж открыл для публики выставку, посвящённую французским гравюрам и рисункам периода с XV по начало XVII века. Экспозиция, состоящая из пяти тематических частей, прослеживает эволюцию французской живописи на протяжении полутора столетий. Зрители смогут увидеть работы Жака Белланжа, лотарингского художника, считающегося одним из последних значительных представителей эпохи маньеризма.
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