Налог на роскошь в Эрмитаже: Девушку не пропустили из-за слишком красивого наряда, требуя доплатить

Сотрудница Эрмитажа не позволила девушке пройти в музей, заявив, что та слишком роскошно нарядилась и ей необходимо заплатить 10 000 рублей за коммерческую съёмку. Об этом стало известно из рассказа удивлённой посетительницы в социальных сетях.

В опубликованном ролике можно увидеть, как сотрудница Эрмитажа отказывается пропускать двух девушек из-за внешнего вида, потому что заподозрила их в намерении провести коммерческую съёмку, за которую в музее предусмотрена плата в 10 000 рублей. Автор видео на это ответила, что у неё даже нет с собой камеры, однако это не убедило хранительницу Эрмитажа. Она заявила, что современные айфоны позволяют делать вполне профессиональные снимки. Отметим, что девушка ведёт в своих соцсетях модный блог.