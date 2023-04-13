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13 апреля, 12:25

ФНС опубликовала перечень из 449 автомобилей, подпадающих под налог на роскошь

Федеральная налоговая служба опубликовала список автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь. Всего в перечне 449 моделей, пишет пресс-служба ведомства. Полный список можно посмотреть на сайте Минпромторга РФ.

В него попали 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, которые были выпущены не более десяти лет назад, а также 174 модели дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет. Речь идёт в том числе о брендах Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.

В списке также указан и российский бренд Aurus. Он представлен такими моделями, как Senat, Limousine, Senat Armored, Senat Long и Senat Long Armored. Налогом на роскошь ещё будут облагаться пять корейских авто бренда Genesis, пять — японского Lexus и две — американского Cadillac.

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Ранее сообщалось, что Минфин рассматривает повышение НДПИ на уголь в четвёртом квартале 2023 года при условии хороших финансовых показателей в первом квартале.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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