ФНС опубликовала перечень из 449 автомобилей, подпадающих под налог на роскошь

Федеральная налоговая служба опубликовала список автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь. Всего в перечне 449 моделей, пишет пресс-служба ведомства. Полный список можно посмотреть на сайте Минпромторга РФ.

В него попали 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, которые были выпущены не более десяти лет назад, а также 174 модели дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет. Речь идёт в том числе о брендах Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.

В списке также указан и российский бренд Aurus. Он представлен такими моделями, как Senat, Limousine, Senat Armored, Senat Long и Senat Long Armored. Налогом на роскошь ещё будут облагаться пять корейских авто бренда Genesis, пять — японского Lexus и две — американского Cadillac.