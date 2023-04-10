В России могут увеличить налог на добычу угля
"Ъ": Минфин рассматривает повышение НДПИ на уголь в четвёртом квартале 2023 года
Министерство финансов России может повысить в четвёртом квартале 2023 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь, при условии хороших финансовых показателей в первом квартале. Об этом сообщает "Коммерсант".
"Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвёртый квартал", — цитирует издание пресс-службу Минфина.
Представитель ведомства уточнил, что введение экспортных пошлин на уголь в настоящее время не рассматривается. Угольные компании пока не прокомментировали планы Минфина. По итогам прошлого года налоги от угольщиков принесли бюджету 360 миллиардов рублей.
Ранее Лайф сообщал, что шахта "Листвяжная" возобновила работу после взрыва с 51 погибшим в 2021 году. В компании-владельце заявили, что состояние горных выработок и рабочих мест соответствует требованиям промышленной безопасности и охраны труда.
ТАСС / Александр Рюмин