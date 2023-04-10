В России могут увеличить налог на добычу угля

Министерство финансов России может повысить в четвёртом квартале 2023 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь, при условии хороших финансовых показателей в первом квартале. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвёртый квартал", — цитирует издание пресс-службу Минфина.

Представитель ведомства уточнил, что введение экспортных пошлин на уголь в настоящее время не рассматривается. Угольные компании пока не прокомментировали планы Минфина. По итогам прошлого года налоги от угольщиков принесли бюджету 360 миллиардов рублей.