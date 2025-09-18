Владимир Путин
18 сентября, 14:53

Путин запретил завышать тарифы ЖКХ на местах

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что размеры тарифов ЖКХ не могут завышаться на региональном уровне. Об этом глава государства сказал на встрече с лидерами парламентских фракций, отвечая председателю партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову.

«Что касается уровня тарифов в системе ЖКХ — я с вами полностью согласен. На местах совершенно точно должны выдерживать заданные параметры. И здесь я обращаюсь ко всем лидерам фракций: работа, контроль со стороны депутатов на местах в высшей степени востребованы», — отметил Путин.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что проблемы с качеством и стоимостью жилищно-коммунальных услуг остаются наиболее частой причиной обращений граждан к уполномоченному по правам человека.

Татьяна Миссуми
