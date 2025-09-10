Миронов предложил считать бедными всех, кто получает меньше 43 тысяч рублей

Для точного определения уровня бедности в России следует ориентироваться на фактические расходы граждан, а не на устаревшие методики Росстата. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» выразил лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов.

«Росстат отчитался о снижении бедности на 1,1% во втором квартале этого года. При этом «граница бедности», по которой ведутся эти расчёты, составила 16 863 рубля. А теперь представим, как можно прожить на эти деньги. Треть из них, в лучшем случае, уходит на оплату ЖКХ и проезда. Что остаётся? 300 рублей в день на питание. А если человеку понадобились лекарства или новая одежда, обувь — всё, кушать уже не надо?» — заявил Миронов.

Политик напомнил, что ещё в 2019 году СРЗП совместно с экспертами РАН проводила собственные расчёты. Тогда прожиточный минимум составлял свыше 31 тысячи рублей. По опросам 2023 года, большинство граждан оценивали порог бедности на уровне 43 тысяч рублей.

Миронов заявил, что до конца года планируется провести новое исследование для определения актуального прожиточного минимума. По предварительным расчётам, он составит около 43-45 тысяч рублей, что и будет истинным показателем бедности.