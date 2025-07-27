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27 июля, 08:52

А если уволят?! Среди россиян нашлись противники перехода на четырёхдневку

RT: 42% россиян готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю

Мужчина устал на работе. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мужчина устал на работе. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Россияне с осторожностью воспринимают идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Лишь 24% участников опроса, результаты которого публикует RT, считают это вопросом времени. Ещё 26% полагают, что нововведение будет успешно реализовано лишь в отдельных сферах, например, информационные технологии или креативные индустрии.

Тем не менее 42% респондентов выбрали бы именно четырёхдневную неделю в качестве оптимального графика работы, тогда как за традиционные пять дней выступили только 23%. Основные опасения граждан связаны с возможным снижением зарплаты и премий (36%), а также с риском увеличения нагрузки (24%). А ещё люди боятся увольнений, нестабильности бизнеса и даже собственной лени. При этом лишь 13% уверены, что у реформы больше минусов, чем плюсов.

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Среди преимуществ россияне выделяют дополнительное время для семьи (32%) и снижение уровня стресса (25%), 16% надеются на повышение продуктивности, а 14% — на возможность подработки или обучения. Большинство (71%) готовы согласиться на четырёхдневную работу при условии сохранения зарплаты. При этом 41% уверены, что смогут работать эффективнее, однако почти треть считает, что всё зависит от конкретной профессии.

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Напомним, с 1 августа КамАЗ сокращает рабочую неделю и переходит на четырёхдневный график на заводах с неполной загрузкой. В компании отметили, что «принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства» их вынудили «отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортёров».

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Борис Эльфанд
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