А если уволят?! Среди россиян нашлись противники перехода на четырёхдневку

Россияне с осторожностью воспринимают идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Лишь 24% участников опроса, результаты которого публикует RT, считают это вопросом времени. Ещё 26% полагают, что нововведение будет успешно реализовано лишь в отдельных сферах, например, информационные технологии или креативные индустрии.

Тем не менее 42% респондентов выбрали бы именно четырёхдневную неделю в качестве оптимального графика работы, тогда как за традиционные пять дней выступили только 23%. Основные опасения граждан связаны с возможным снижением зарплаты и премий (36%), а также с риском увеличения нагрузки (24%). А ещё люди боятся увольнений, нестабильности бизнеса и даже собственной лени. При этом лишь 13% уверены, что у реформы больше минусов, чем плюсов.

Среди преимуществ россияне выделяют дополнительное время для семьи (32%) и снижение уровня стресса (25%), 16% надеются на повышение продуктивности, а 14% — на возможность подработки или обучения. Большинство (71%) готовы согласиться на четырёхдневную работу при условии сохранения зарплаты. При этом 41% уверены, что смогут работать эффективнее, однако почти треть считает, что всё зависит от конкретной профессии.