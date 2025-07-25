Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 08:20

КамАЗ вводит четырёхдневную рабочую неделю с 1 августа

КамАЗ переходит на сокращённую рабочую неделю из-за падения спроса на грузовики

Обложка © VK / ПАО «КАМАЗ»

Обложка © VK / ПАО «КАМАЗ»

КамАЗ сокращает рабочую неделю и переходит на четырёхдневку на заводах с неполной загрузкой с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортёров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства», — заявили в пресс-службе компании.

Решение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю затронет только те подразделения, где наблюдается неполная загрузка мощностей. В компании пояснили, что руководство и службы продаж активно ведут переговоры как с традиционными, так и с новыми корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для стабилизации ситуации.

Отмечается, что эти меры носят временный характер и направлены на адаптацию к текущей рыночной конъюнктуре. В компании подчёркивают, что продолжат мониторить ситуацию и пересмотрят решение при улучшении показателей спроса на грузовую технику.

Глава КамАЗа Сергей Когогин описал состояние рынка грузовиков двумя буквами
Глава КамАЗа Сергей Когогин описал состояние рынка грузовиков двумя буквами

В последние месяцы российский авторынок столкнулся со значительным снижением продаж из-за ужесточения кредитной политики и роста процентных ставок. Аналогичные меры по сокращению рабочей недели ранее рассматривались также в АвтоВАЗе.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • камаз
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar