КамАЗ вводит четырёхдневную рабочую неделю с 1 августа

КамАЗ сокращает рабочую неделю и переходит на четырёхдневку на заводах с неполной загрузкой с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортёров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства», — заявили в пресс-службе компании.

Решение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю затронет только те подразделения, где наблюдается неполная загрузка мощностей. В компании пояснили, что руководство и службы продаж активно ведут переговоры как с традиционными, так и с новыми корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для стабилизации ситуации.

Отмечается, что эти меры носят временный характер и направлены на адаптацию к текущей рыночной конъюнктуре. В компании подчёркивают, что продолжат мониторить ситуацию и пересмотрят решение при улучшении показателей спроса на грузовую технику.