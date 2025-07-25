КамАЗ вводит четырёхдневную рабочую неделю с 1 августа
КамАЗ переходит на сокращённую рабочую неделю из-за падения спроса на грузовики
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КамАЗ сокращает рабочую неделю и переходит на четырёхдневку на заводах с неполной загрузкой с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.
«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортёров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства», — заявили в пресс-службе компании.
Решение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю затронет только те подразделения, где наблюдается неполная загрузка мощностей. В компании пояснили, что руководство и службы продаж активно ведут переговоры как с традиционными, так и с новыми корпоративными клиентами о закупках дополнительной техники для стабилизации ситуации.
Отмечается, что эти меры носят временный характер и направлены на адаптацию к текущей рыночной конъюнктуре. В компании подчёркивают, что продолжат мониторить ситуацию и пересмотрят решение при улучшении показателей спроса на грузовую технику.
В последние месяцы российский авторынок столкнулся со значительным снижением продаж из-за ужесточения кредитной политики и роста процентных ставок. Аналогичные меры по сокращению рабочей недели ранее рассматривались также в АвтоВАЗе.