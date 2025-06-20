Глава КамАЗа Сергей Когогин описал состояние рынка грузовиков двумя буквами
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Совладелец и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин в интервью нашим коллегам из РБК лаконично охарактеризовал ситуацию на рынке грузовиков: «Ух». По его словам, речь идет не просто об охлаждении — рынок «замерз».
«Наш внутренний барометр показывает не охлаждение, а заморозку. Наверное, всё происходящее лучше всего описывает слово «Ух», — отметил он.
Когогин добавил, что хотя снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт сэкономит компании около 3 миллиардов рублей в год на выплатах, это не решает главную проблему — доступ к капиталу остаётся закрытым как для производителей, так и для клиентов.
В таких условиях, считает он, стратегия уступает место тактике: главное — выжить «сегодня и завтра».
Ранее Life.ru рассказывал, что Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) на беспилотном грузовике «Маяк-2». Новинка оснащена компонентами, устойчивыми к санкционному давлению. При этом были улучшены технические характеристики, в частности, установлена новая надёжная система связи, дальнобойные лидары и радары, а также использованы более производительные решения в области навигации.