«Очень комфортно»: Мантуров провёл тест-драйв новой Lada Azimut

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров стал одним из первых, кто лично оценил новинку российского автопрома — кроссовер Lada Azimut. Машину презентовали участникам Петербургского международного экономического форума.

Мантуров протестировал новый кроссовер Lada Azimut. Видео © Telegram / НА ЗАВОДЕ

«Мне с моими габаритами очень комфортно. Всегда обращаю внимание на положение руля и панели приборов — не закрывается. Положение комфортное для посадки — регулируется подкачка поясницы, подголовник недалеко от головы, ты сидишь влитой в сиденье», — отметил вице-премьер.