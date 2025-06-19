«Очень комфортно»: Мантуров провёл тест-драйв новой Lada Azimut
Мантуров протестировал новый кроссовер Lada Azimut на ПМЭФ
Мантуров протестировал новый кроссовер Lada Azimut. Обложка © Telegram / НА ЗАВОДЕ
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров стал одним из первых, кто лично оценил новинку российского автопрома — кроссовер Lada Azimut. Машину презентовали участникам Петербургского международного экономического форума.
Мантуров протестировал новый кроссовер Lada Azimut. Видео © Telegram / НА ЗАВОДЕ
«Мне с моими габаритами очень комфортно. Всегда обращаю внимание на положение руля и панели приборов — не закрывается. Положение комфортное для посадки — регулируется подкачка поясницы, подголовник недалеко от головы, ты сидишь влитой в сиденье», — отметил вице-премьер.
Мантуров не только осмотрел автомобиль, но и занял водительское кресло. Позже он поделился впечатлениями с журналистами, подчеркнув удобство посадки и комфорт.
Накануне «АвтоВАЗ» впервые явил на суд публики отечественный кроссовер Lada Azimut. Презентация машины до последнего была тайной за семью печатями. Создатели признались, что в процессе проектирования дизайна модели идеи команда черпала из природы — разработчики вдохновлялись силуэтами Жигулёвских и Уральских гор.