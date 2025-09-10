Россияне пожаловались на рост нагрузки без повышения зарплаты

Большинство россиян (68%) отмечают значительное увеличение рабочей нагрузки за последние два года при сохранении прежнего уровня дохода. Таковы данные исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомилась «Газeтa.ru».

Более половины опрошенных (53%) уверены, что уровень их ответственности не соответствует получаемой заработной плате. Почти половине респондентов (47%) регулярно поручают задачи, не входящие в их должностные обязанности, без какой-либо компенсации. Ещё 42% участников исследования сообщили, что в их компаниях индексация зарплат не проводилась более полутора лет. Почти треть россиян (29%) отметили отсутствие карьерного роста и невозможность получить более высокую должность, несмотря на расширение зоны ответственности.

Среди самых раздражающих факторов труда респонденты выделили необходимость быть постоянно на связи (42%), завышенные планы и ключевые показатели эффективности (39%), а также жёсткие сроки выполнения заданий (37%). Невозможность планировать своё личное время беспокоит 34% участников опроса.

В исследовании приняли участие три тысячи россиян.