Зарплаты как у топ-менеджеров: Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

Медианные зарплаты специалистов в семи наиболее востребованных сферах экономики России достигли 160–370 тысяч рублей. Наибольший рост за пять лет продемонстрировали IT, медицина и промышленность, где динамика по отдельным позициям превысила 100%.

«Программист Kotlin получает 370 тысяч рублей, врач-стоматолог-ортопед – 330 тысяч рублей, инженер строительного контроля – 185 тысяч рублей», — отмечается в исследовании SuperJob, передаёт РБК.

В список высокооплачиваемых отраслей также вошли строительство (185 тыс. рублей), транспорт (160 тыс. рублей), ретейл и HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе). Динамика по ряду позиций за пять лет роста зарплат превысила 100%.