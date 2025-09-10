Мессенджер MAX
10 сентября, 11:12

Зарплаты как у топ-менеджеров: Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

В России зарплаты в отраслях с высоким спросом поднялись до 370 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Медианные зарплаты специалистов в семи наиболее востребованных сферах экономики России достигли 160–370 тысяч рублей. Наибольший рост за пять лет продемонстрировали IT, медицина и промышленность, где динамика по отдельным позициям превысила 100%.

«Программист Kotlin получает 370 тысяч рублей, врач-стоматолог-ортопед – 330 тысяч рублей, инженер строительного контроля – 185 тысяч рублей», — отмечается в исследовании SuperJob, передаёт РБК.

В список высокооплачиваемых отраслей также вошли строительство (185 тыс. рублей), транспорт (160 тыс. рублей), ретейл и HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе). Динамика по ряду позиций за пять лет роста зарплат превысила 100%.

В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты в октябре 2025 года

Ранее Life.ru писал, что с октября в России повысят и пенсии для части граждан. Выплаты вырастут у пенсионеров Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других ведомств.

Мария Любицкая
