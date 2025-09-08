Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре
Доцент Балынин: Пенсии вырастут с 1 октября у бывших военных и силовиков
Обложка © Life.ru
О повышении пенсий в России для ряда граждан с октября сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Выплаты увеличатся для получателей пенсий по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных органов. Предварительно размер выплат вырастет на 7,6%.
Балынин уточнил, что с 1 октября также повысят пенсии для граждан, которые отпраздновали 80-летний юбилей в сентябре.
«80-летние юбиляры сентября с 1 октября начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина в 10221,70 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей», — приводит комментарий доцента «Прайм».
Он добавил, что заявление в Социальный фонд для повышения пенсии подавать не нужно. Все изменения произойдут автоматически.
Как сообщал Life.ru, в октябре 2025 года в России повысят пенсии для граждан, которые получают страховую пенсию по старости и достигли 80-летнего возраста в сентябре 2025 года. Страховая пенсия в октябре будет на 27,6% выше сентябрьской. Изначально планировалось повышение только на 4,5%, однако позже было принято решение о более значительном увеличении.