Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 01:09

Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре

Доцент Балынин: Пенсии вырастут с 1 октября у бывших военных и силовиков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

О повышении пенсий в России для ряда граждан с октября сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Выплаты увеличатся для получателей пенсий по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных органов. Предварительно размер выплат вырастет на 7,6%.

Балынин уточнил, что с 1 октября также повысят пенсии для граждан, которые отпраздновали 80-летний юбилей в сентябре.

«80-летние юбиляры сентября с 1 октября начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина в 10221,70 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей»,приводит комментарий доцента «Прайм».

Он добавил, что заявление в Социальный фонд для повышения пенсии подавать не нужно. Все изменения произойдут автоматически.

Разница в размере пенсий в разных регионах России превысила двукратный порог
Разница в размере пенсий в разных регионах России превысила двукратный порог

Как сообщал Life.ru, в октябре 2025 года в России повысят пенсии для граждан, которые получают страховую пенсию по старости и достигли 80-летнего возраста в сентябре 2025 года. Страховая пенсия в октябре будет на 27,6% выше сентябрьской. Изначально планировалось повышение только на 4,5%, однако позже было принято решение о более значительном увеличении.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar