Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в октябре

О повышении пенсий в России для ряда граждан с октября сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Выплаты увеличатся для получателей пенсий по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных органов. Предварительно размер выплат вырастет на 7,6%.

Балынин уточнил, что с 1 октября также повысят пенсии для граждан, которые отпраздновали 80-летний юбилей в сентябре.

«80-летние юбиляры сентября с 1 октября начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты. Данная величина в 10221,70 рубля складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей», — приводит комментарий доцента «Прайм».

Он добавил, что заявление в Социальный фонд для повышения пенсии подавать не нужно. Все изменения произойдут автоматически.