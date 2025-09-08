В Госдуме рассказали, кому повысят зарплаты в октябре 2025 года

В России с 1 октября 2025 года вступает в силу индексация зарплат работников, чья оплата труда обеспечивается за счёт федерального бюджета. Повышение составит 7,6%, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По словам парламентария, речь идёт о сотрудниках федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также работниках госорганов, где действует система оплаты труда по постановлению правительства № 583 от 2008 года. Кроме того, повышение коснётся гражданского персонала воинских частей и подразделений федеральных органов с военной или приравненной к ней службой.

«Фактически индексация означает рост окладов и тарифных ставок. А так как многие надбавки и доплаты привязаны к окладу, они тоже вырастут. При этом фиксированные выплаты в абсолютной сумме остаются без изменений, если не будет дополнительных решений», — пояснил Говырин РИА «Новости».

Депутат отметил, что меры касаются именно федеральных бюджетников. Учителя, воспитатели и врачи в регионах подпадут под индексацию только в том случае, если решение примут местные власти. На эти цели в федеральном бюджете уже зарезервировано свыше 30 миллиардов рублей.