8 сентября, 00:57

Депутат Миронов предложил индексировать пенсии россиянам четыре раза в год

В России нужно индексировать пенсии ежеквартально. С таким предложением выступил депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Он также предложил ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров.

Чиновник отметил, что индексацию пенсий необходимо проводить с учётом реального роста цен и тарифов каждые три месяца. Он напомнил, что СРЗП предлагает ввести 13-ю пенсию.

«Пускай порадуют себя, порадуют внуков, потому что очень тяжело живётся нашим пенсионерам, и вот 13-я пенсия была бы очень кстати»,приводит комментарий парламентария ТАСС.

Миронов добавил, что соответствующую поправку вновь внесут на рассмотрение в Госдуму во время осенней сессии.

Ранее Life.ru раскрыл, кому повысят пенсии в октябре. Увеличат пенсии для тех граждан, которые получают страховую пенсию по старости и отметили свой 80-летний юбилей в сентябре 2025 года. Заявлений о перерасчёте подавать не потребуется, ни лично, ни дистанционно: все необходимые данные у Социального фонда РФ уже имеются. Увеличение произойдёт автоматически.

