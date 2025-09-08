Депутат Миронов предложил индексировать пенсии россиянам четыре раза в год
В России нужно индексировать пенсии ежеквартально. С таким предложением выступил депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Он также предложил ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров.
Чиновник отметил, что индексацию пенсий необходимо проводить с учётом реального роста цен и тарифов каждые три месяца. Он напомнил, что СРЗП предлагает ввести 13-ю пенсию.
«Пускай порадуют себя, порадуют внуков, потому что очень тяжело живётся нашим пенсионерам, и вот 13-я пенсия была бы очень кстати», — приводит комментарий парламентария ТАСС.
Миронов добавил, что соответствующую поправку вновь внесут на рассмотрение в Госдуму во время осенней сессии.
Ранее Life.ru раскрыл, кому повысят пенсии в октябре. Увеличат пенсии для тех граждан, которые получают страховую пенсию по старости и отметили свой 80-летний юбилей в сентябре 2025 года. Заявлений о перерасчёте подавать не потребуется, ни лично, ни дистанционно: все необходимые данные у Социального фонда РФ уже имеются. Увеличение произойдёт автоматически.