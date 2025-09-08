Депутат Миронов предложил индексировать пенсии россиянам четыре раза в год

В России нужно индексировать пенсии ежеквартально. С таким предложением выступил депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Он также предложил ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров.

Чиновник отметил, что индексацию пенсий необходимо проводить с учётом реального роста цен и тарифов каждые три месяца. Он напомнил, что СРЗП предлагает ввести 13-ю пенсию.

«Пускай порадуют себя, порадуют внуков, потому что очень тяжело живётся нашим пенсионерам, и вот 13-я пенсия была бы очень кстати», — приводит комментарий парламентария ТАСС.

Миронов добавил, что соответствующую поправку вновь внесут на рассмотрение в Госдуму во время осенней сессии.