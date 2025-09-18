Москалькова рассказала, что больше всего тревожит россиян

Проблемы с качеством и стоимостью жилищно-коммунальных услуг остаются наиболее частой причиной обращений граждан к уполномоченному по правам человека. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая на Всероссийском форуме развития отрасли.

«Качество и стоимость услуг сегодня на первом месте среди того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости», — сказала омбудсмен.

Москалькова уточнила, что значительное число подобных жалоб поступило от жителей Челябинской и Московской областей. В качестве примера она привела ситуацию в подмосковной Электростали, где с граждан взимали плату за горячую воду, которую им не предоставляли. По словам омбудсмена, в результате по этому факту был произведён перерасчёт.