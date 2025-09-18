Москалькова рассказала, что больше всего тревожит россиян
Проблемы с качеством и стоимостью жилищно-коммунальных услуг остаются наиболее частой причиной обращений граждан к уполномоченному по правам человека. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая на Всероссийском форуме развития отрасли.
«Качество и стоимость услуг сегодня на первом месте среди того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости», — сказала омбудсмен.
Москалькова уточнила, что значительное число подобных жалоб поступило от жителей Челябинской и Московской областей. В качестве примера она привела ситуацию в подмосковной Электростали, где с граждан взимали плату за горячую воду, которую им не предоставляли. По словам омбудсмена, в результате по этому факту был произведён перерасчёт.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил законодательно запретить компаниям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, начислять пени и проценты за несвоевременную оплату ЖКУ. Депутат заявил о недопустимости практики, при которой коммунальные службы, не будучи финансовыми организациями, налагают на граждан дополнительные платежи. По его словам, система демонстрирует явную несправедливость: компании ЖКХ не несут ответственности перед потребителями за перебои в поставках услуг, но при этом строго наказывают жителей штрафами за малейшие просрочки.