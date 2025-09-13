Слуцкий предложил запретить ЖКХ начислять пени за просрочку платежей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запретить компаниям ЖКХ начисление пеней и процентов за несвоевременную оплату коммунальных услуг. По его мнению, коммунальные службы, не являясь финансовыми организациями, не должны обладать правом взимания дополнительных платежей с граждан. Об этом пишет РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул асимметричность системы: при отключении услуг по вине ЖКХ компании не компенсируют ущерб потребителям, тогда как за малейшую просрочку платежа с жителей взимаются штрафные санкции. Слуцкий отметил, что у коммунальщиков и так достаточно рычагов воздействия на неплательщиков, включая ограничение подачи услуг.