Некоторым категориям россиян хотят списать долги по ЖКХ

ЛДПР инициирует списание долгов по жилищно-коммунальным услугам для пенсионеров и граждан, чьи дома пострадали или были разрушены в результате ударов Украины. Это стало бы значительным облегчением для людей, оказавшихся под финансовым давлением, заявил глава партии Леонид Слуцкий.

«ЛДПР требует… списать долги по ЖКХ для тех, чьи дома были разрушены или повреждены в результате украинских обстрелов, а также для пенсионеров без дополнительных источников дохода», — подчеркнул политик в беседе с «Газетой.ru».

Слуцкий дополнил, что государство должно оказывать поддержку своим гражданам, особенно самым уязвимым категориям, таким как пенсионеры, которые зависят только от пенсий. По его словам, долги накапливаются не от хорошей жизни. Людям приходится делать выбор между покупкой продуктов, лекарств и оплатой жилья.

Он также отметил, что высокие уровни закредитованности в стране — это «не персональная проблема, а социальная катастрофа». По мнению Слуцкого, государство обязано поддерживать тех, кто создаёт будущее страны, работников и трудящихся.

Лидер ЛДПР указал на то, что миллионы людей в России вынуждены жить «от зарплаты до зарплаты». Общая задолженность по кредитам достигла 37 триллионов рублей, что составляет приблизительно две трети внутреннего валового продукта страны. В некоторых регионах этот долг эквивалентен 20-30 средним заработным платам на человека.