Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 18:00

В ГД призвали снижать на 1% платежи за ЖКУ за каждый день просрочки заявки в УК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Депутаты фракции «Новые люди» предложили автоматизировать систему штрафов для управляющих компаний за просрочку выполнения заявок, зафиксированных в ГИС ЖКХ. С соответствующей инициативой они выступили в письме на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарии указали, что существующий механизм перерасчёта платы за некачественные услуги ЖКХ на практике не работает из-за сложной бюрократической процедуры. По их мнению, из-за высоких временных затрат и незначительной суммы возможного перерасчёта для одного жильца, большинство просто не пользуется этим правом, в результате чего управляющие компании не несут реальной финансовой ответственности.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность создания автоматизированного механизма ответственности, который бы стимулировал управляющие компании к своевременной работе, на базе государственной информационной системы ГИС ЖКХ. Предлагается установить правило, согласно которому за каждый день просрочки выполнения заявки, зафиксированной в ГИС ЖКХ, плата за содержание жилого помещения снижается на 1%»,приводит текст документа агентство.

Как подчеркнули авторы инициативы, её реализация создаст прямой экономический стимул для управляющих компаний и защитит права десятков миллионов потребителей, сделав процедуру компенсации автоматической и избавив граждан от долгих бюрократических процедур.

Россияне с долгами за ЖКХ могут лишиться жилья. Кто рискует потерять дом или квартиру? Как защититься?
Россияне с долгами за ЖКХ могут лишиться жилья. Кто рискует потерять дом или квартиру? Как защититься?

Ранее эксперт рассказал про способ серьёзно снизить траты на ЖКУ — для этого понадобится обратиться к современным технологиям и взять на вооружение практичный подход к управлению общедомовым хозяйством. Так, простой аудит расходов может снизить платежи на 20-30%.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Новые люди
  • Госдума
  • Минстрой РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar