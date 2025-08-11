«Скрытые потери» в ЖКХ: Россиянам объяснили, как перестать переплачивать за тепло и свет

Россияне могут значительно сократить расходы на ЖКУ, используя современные технологии и грамотный подход к управлению общедомовым хозяйством. Об этом «Газете.ru» сообщил эксперт Дмитрий Чирков.

«Сегодня экономия — это не только выключать свет и не оставлять воду открытой. Настоящая системная экономия начинается с понимания, за что именно вы платите и где возникают скрытые потери. Чаще всего перерасход идёт не из квартиры, а из подвала, чердака или плохо отрегулированной системы отопления. Простой аудит общедомовых расходов может выявить до 20–30% переплат по статье «ОДН», — пояснил Чирков.

По его словам, одной из частых причин перерасхода тепла являются некорректные настройки системы отопления. Регулировка теплового узла, включая настройку температуры подачи и возврата теплоносителя, способна снизить потребление на 15–20%, особенно в домах с устаревшим оборудованием.

Эксперт отметил, что цифровые технологии, такие как «умные» счётчики и системы диспетчеризации, помогают жителям отслеживать потребление ресурсов в режиме реального времени. Это формирует более осознанный подход и в итоге ведёт к сокращению платежей.

Чирков также обратил внимание на выгоду многотарифных счетчиков электроэнергии. По его данным, перенос части потребления на ночное время позволяет сэкономить до 20% на оплате электричества. Отдельно он выделил важность активности жильцов. В домах, где жители совместно контролируют начисления и работу управляющих компаний, средние платежи за ЖКУ оказываются на 10–15% ниже.

«Экономия — это не про лишения. Это про осознанность, технологии и грамотное управление. И чем раньше начать — тем спокойнее будет зима», — заключил эксперт