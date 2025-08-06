Как добиться от УК чистого подъезда и вывоза мусора: советы эксперта по ЖКХ

Управляющие компании обязаны содержать подъезды и придомовую территорию в чистоте. Это включает в себя уборку, мытьё полов, чистку лестниц, лифтов и вывоз мусора. Если данные условия не выполняются, речь идёт о нарушении правил содержания многоквартирных домов. Об этом порталу Life.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Если уборка не проводится или выполняется плохо, это считается нарушением. То же самое касается придомовой территории — несвоевременный вывоз мусора может привести к штрафу. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Как рассказал собеседник Life.ru, наиболее частое основание для наказания — статья 7.22 КоАП РФ. По ней на УК могут наложить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а на её руководителя — от 4 до 5 тысяч. Но за нарушение лицензионных требований по управлению домом (статья 14.1.3 КоАП РФ) суммы куда серьёзнее: до 300 тысяч рублей для компании и до 100 тысяч — для должностного лица. В сложных случаях речь идёт уже о штрафах до 350 тысяч и даже отстранении директора от должности на три года.

Как пояснил эксперт, жильцы могут зафиксировать нарушения с помощью фото, видео или акта с подписями соседей. Сначала нужно подать претензию через «Госуслуги Дом». Если УК не отреагировала, то обращаться напрямую в жилинспекцию. После проверки инспекторы могут выписать предписание и протокол о штрафе. Повторное игнорирование — повод для ещё более жёстких санкций — вплоть до лишения лицензии.

Бондарь подчеркнул, что чистота в доме и во дворе — это не только комфорт, но и вопрос безопасности. Поэтому не стоит молчать, если управляющая компания не выполняет свои обязанности.