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Регион
4 августа, 10:30

Алкоголь — мимо дворов: В Подмосковье запретят продажу спиртного у жилых домов

С 1 сентября в Подмосковье запретят продавать алкоголь во дворах домов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov

С 1 сентября в Подмосковье вступают в силу новые правила торговли алкоголем — продавать спиртное во дворах жилых домов будет запрещено. Закон был принят Мособлдумой в ходе весенней сессии. Об этом РИА «Новости» сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Жители жаловались, что посетители алкомаркетов, как правило, распивают спиртное прямо около входа. И всё это сопровождается шумом, мусором, пьяными конфликтами. Особенно их беспокоит то, что зачастую вход в магазины со спиртным выходит прямо на детскую площадку и это всё видят наши дети», — сказал он.

Согласно новым правилам, розничную лицензию на продажу алкоголя смогут получить только те магазины, у которых вход расположен со стороны улицы и не дальше 30 метров от дороги. Магазины с уже действующей лицензией смогут работать до окончания срока её действия. Нововведения не коснутся встроенных и пристроенных помещений. Также с 1 сентября вводятся ограничения для точек общепита в многоквартирных домах — продажа алкоголя будет запрещена с 23:00 до 08:00, за исключением ресторанов.

Власти опасаются, что закрытие алкомаркетов может спровоцировать рост числа «псевдокафе» во дворах. Чтобы этого избежать, уже готовится законопроект, ограничивающий продажу спиртного в таких заведениях до двух часов в день — с 13:00 до 15:00. Его рассмотрение продолжится осенью.

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Ранее стало известно, что в Вологодской области приостановлено действие лицензии на продажу алкоголя у сети «Красное и Белое» из-за выявленных нарушений. Магазины продолжают работать, но реализация спиртного временно запрещена.

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Милена Скрипальщикова
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