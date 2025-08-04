Алкоголь — мимо дворов: В Подмосковье запретят продажу спиртного у жилых домов

С 1 сентября в Подмосковье вступают в силу новые правила торговли алкоголем — продавать спиртное во дворах жилых домов будет запрещено. Закон был принят Мособлдумой в ходе весенней сессии. Об этом РИА «Новости» сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Жители жаловались, что посетители алкомаркетов, как правило, распивают спиртное прямо около входа. И всё это сопровождается шумом, мусором, пьяными конфликтами. Особенно их беспокоит то, что зачастую вход в магазины со спиртным выходит прямо на детскую площадку и это всё видят наши дети», — сказал он.

Согласно новым правилам, розничную лицензию на продажу алкоголя смогут получить только те магазины, у которых вход расположен со стороны улицы и не дальше 30 метров от дороги. Магазины с уже действующей лицензией смогут работать до окончания срока её действия. Нововведения не коснутся встроенных и пристроенных помещений. Также с 1 сентября вводятся ограничения для точек общепита в многоквартирных домах — продажа алкоголя будет запрещена с 23:00 до 08:00, за исключением ресторанов.

Власти опасаются, что закрытие алкомаркетов может спровоцировать рост числа «псевдокафе» во дворах. Чтобы этого избежать, уже готовится законопроект, ограничивающий продажу спиртного в таких заведениях до двух часов в день — с 13:00 до 15:00. Его рассмотрение продолжится осенью.