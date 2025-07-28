В Вологодской области запретили продажу алкоголя в магазинах «Красное и Белое»
Продажу алкоголя приостановили в 58 магазинах сети Красное-Белое на Вологодчине
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В Вологодской области приостановили действие алкогольной лицензии сети «Красное и Белое» из-за нарушений. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.
«Магазины продолжают работать, но алкоголь продавать не могут», — написал глава области.
По его словам, ограничение затронуло 58 магазинов сети. Оно было введено 25 июля 2025 года в ответ на выявленные нарушения. Губернатор отметил, что большая часть торговых точек франшизы находится в Вологде и Череповце.
Ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области за первые два месяца лета закрыли почти сотню вейпшопов. Кроме того, за месяц были закрыты десять магазинов по продаже алкоголя и «наливаек». Регион известен своими инициативами по борьбе с распространением спиртных напитков и уже получил гордое звание самой «трезвой» области.