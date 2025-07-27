«Решать регионам»: В ГД дистанцировались от советского метода борьбы с алкоголизмом

Полномочиями по ограничению времени продажи алкоголя обладают законодательные органы субъектов России. Именно региональным, а не федеральным депутатам нужно принимать решение о введении соответствующих мер, отметил председатель комитета Госдумы по защите здоровья Сергей Леонов, комментируя инициативу члена Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко.

Парламентарий обратил внимание, что в Вологодской области продажа алкоголя ограничена до двух часов в день. По его словам, это снижает уровень потребление спиртных напитков, однако вопрос о злоупотреблении алкоголем остаётся открытым.

«Поэтому решать региональным властям. И всё надо делать в меру», — призвал собеседник «Газеты.ru».