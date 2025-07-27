Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 19:15

«Решать регионам»: В ГД дистанцировались от советского метода борьбы с алкоголизмом

Депутат Леонов: Ограничить продажи алкоголя можно на региональном уровне

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Полномочиями по ограничению времени продажи алкоголя обладают законодательные органы субъектов России. Именно региональным, а не федеральным депутатам нужно принимать решение о введении соответствующих мер, отметил председатель комитета Госдумы по защите здоровья Сергей Леонов, комментируя инициативу члена Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко.

Парламентарий обратил внимание, что в Вологодской области продажа алкоголя ограничена до двух часов в день. По его словам, это снижает уровень потребление спиртных напитков, однако вопрос о злоупотреблении алкоголем остаётся открытым.

«Поэтому решать региональным властям. И всё надо делать в меру», — призвал собеседник «Газеты.ru».

В Госдуме поддержали идею отвадить россиян от алкоголя с помощью советского метода
В Госдуме поддержали идею отвадить россиян от алкоголя с помощью советского метода

Напомним, ранее председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой на федеральном уровне о том, чтобы сократить количество часов в сутки, когда алкоголь разрешён к продаже. По его мнению, в идеале каждый год нужно урезать количество таких часов, чтобы дойти до временного промежутка с 11:00 до 19:00, как было в СССР.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar