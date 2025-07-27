«Решать регионам»: В ГД дистанцировались от советского метода борьбы с алкоголизмом
Депутат Леонов: Ограничить продажи алкоголя можно на региональном уровне
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Полномочиями по ограничению времени продажи алкоголя обладают законодательные органы субъектов России. Именно региональным, а не федеральным депутатам нужно принимать решение о введении соответствующих мер, отметил председатель комитета Госдумы по защите здоровья Сергей Леонов, комментируя инициативу члена Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко.
Парламентарий обратил внимание, что в Вологодской области продажа алкоголя ограничена до двух часов в день. По его словам, это снижает уровень потребление спиртных напитков, однако вопрос о злоупотреблении алкоголем остаётся открытым.
«Поэтому решать региональным властям. И всё надо делать в меру», — призвал собеседник «Газеты.ru».
Напомним, ранее председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой на федеральном уровне о том, чтобы сократить количество часов в сутки, когда алкоголь разрешён к продаже. По его мнению, в идеале каждый год нужно урезать количество таких часов, чтобы дойти до временного промежутка с 11:00 до 19:00, как было в СССР.