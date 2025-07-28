Драки и самогон: Нарколог раскритиковал советский метод борьбы с алкоголизмом
Нарколог Шуров посчитал неэффективным советский режим продажи алкоголя
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Советский метод борьбы с алкоголизмом, ограничивающий время продажи спиртных напитков, не будет эффективно работать в наши дни, уверен нарколог и психиатр Василий Шуров. Он напомнил, что во времена СССР в городах было мало точек продажи алкоголя, поэтому многие просто туда не успевали.
«Мы помним эти драки в очередях, когда люди выкидывали друг друга. Помним, как расцвело самогоноварение на этой почве», — подчеркнул собеседник «Ридуса».
Эксперт также отметил, что сегодня алкомаркеты открыты чуть ли не в каждом доме. Он сыронизировал, мол, автор инициативы об ограничении продажи спиртного просто решил похайпиться.
Напомним, ранее член ОП РФ Сергей Рыбальченко выступил с инициативой сократить количество часов в сутки, когда алкоголь разрешён к продаже. По его мнению, в идеале каждый год нужно урезать время, чтобы дойти до промежутка с 11:00 до 19:00, как было в СССР. Однако в Госдуме уже дистанцировались от советского метода борьбы с алкоголизмом.