Драки и самогон: Нарколог раскритиковал советский метод борьбы с алкоголизмом

Советский метод борьбы с алкоголизмом, ограничивающий время продажи спиртных напитков, не будет эффективно работать в наши дни, уверен нарколог и психиатр Василий Шуров. Он напомнил, что во времена СССР в городах было мало точек продажи алкоголя, поэтому многие просто туда не успевали.

«Мы помним эти драки в очередях, когда люди выкидывали друг друга. Помним, как расцвело самогоноварение на этой почве», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Эксперт также отметил, что сегодня алкомаркеты открыты чуть ли не в каждом доме. Он сыронизировал, мол, автор инициативы об ограничении продажи спиртного просто решил похайпиться.