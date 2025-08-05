Россиянам рассказали о штрафе за работающую ночью бытовую технику

В российских многоквартирных домах могут ввести штрафы за шум, исходящий от бытовой техники в ночное и вечернее время. Об этом рассказал РИА «Новости» член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Он уточнил, что если звук от пылесоса или стиральной машины превысит допустимые нормы, это будет считаться нарушением. Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о тишине, который предусматривает запрет на шум с 23:00 до 7:00, тихий час в дневное время с 13:00 до 15:00, а также ограничения на ремонтные работы с 9:00 до 19:00 по будням.

Под запрет попадут не только ремонт и перфораторы, но и бытовая техника, продолжительные звуки животных, громкая музыка, крики, вечеринки, пение и даже «громкое выяснение отношений». По словам Машарова, такие нарушения подпадают под статью 6.4 КоАП РФ. За них предусмотрены штрафы: физическим лицам — от 500 до 1000 рублей, должностным лицам и ИП — до 2000 рублей с возможной приостановкой деятельности на три месяца, юридическим лицам — до 20 000 рублей, также с риском приостановки деятельности.

Жаловаться на шумных соседей можно в полицию или управляющую компанию, а в случае серьёзного конфликта — через суд, требуя компенсации за моральный вред.