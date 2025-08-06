Россияне с долгами за ЖКХ могут лишиться жилья. Кто рискует потерять дом или квартиру? Как защититься? В России одной из самых «жёстких» мер по взысканию долгов по ЖКХ является изъятие квартиры или частного дома. Это касается как собственников, так и тех, кто живёт по договору соцнайма. В каком случае есть реальный риск потерять квартиру? Рассказывает Life.ru. 6 августа, 15:00 Теперь из-за долгов за ЖКХ у вас могут отобрать квартиру. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos, © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников, © Freepik / wirestock

За долги по ЖКХ могут отобрать жильё. Это бывает не очень часто, но всё равно случается. Кого касается такая жёсткая вынужденная мера? Сколько нужно задолжать и каков порядок наложения санкций на неплательщика? Звучит эта мера действительно очень страшно. Но и она не единственная — скорее всего, до изъятия квартиры можно будет столкнуться и с другими способами, которые управляющие компании используют, чтобы заставить народ погасить долг. Рассказываем все подробности в материале.

Что сделают с квартирой прежде, чем заберут её за долги

Чтобы за долги действительно изъяли квартиру, нужно очень «постараться». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lena Ogurtsova

Если вы накопили долг перед управляющей компанией, с самого начала на вас налагаются некоторые санкции. Например, пени: они начисляются спустя 31 день просрочки. Потом идёт приостановка коммунальных услуг. У должника выключают свет и газ, горячую воду, в крайних случаях могут и канализацию закрыть. А вот холодную воду и отопление по закону отключить не могут. Если вы живёте в частном доме, радоваться рано. В частном доме могут отключить вообще всё. Приостановка оказания ЖКУ происходит через 20 дней после письменного уведомления, которое отправляет неплательщику управляющая компания.

Но это ещё цветочки. Самое страшное начинается после того, как управляющая компания подаёт в суд. Данные сразу попадают к приставам. Суд по делам о неуплате ЖКХ выносит решение в течение десяти дней. Если управляющая компания победила, приставы начинают действовать. Налагают арест на банковские счета, имущество, запрещают выезд за границу, приостанавливают водительские права, ставят автоматическое изъятие денег из зарплаты, если она есть, могут даже возбудить уголовное дело о злостной неуплате (при сумме долга от 2 миллионов 250 тысяч рублей). Через суд обычно также изымают квартиру.

Кого действительно выселяют за долги

Кого реально могут выселить за долги по оплате ЖКУ? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

За долги могут как выселить, так и продать квартиру с молотка. Последнее будет происходить в рамках судебного разбирательства, и его обязательно устроит управляющая компания. Есть те, кто от подобной меры застрахован, есть те, кто под неё идеально подходит. Если узнаёте себя в следующих строках, берегитесь. Кого и как наказывают за неуплату жилищно-коммунальных услуг, рассказываем далее.

Владельцы приватизированных квартир

Собственники приватизированных квартир тоже могут столкнуться с вынужденной продажей на торгах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlpakaVideo

Тут есть только одна хорошая новость. Если квартира приватизирована и является единственным жильём, то собственника из неё выселить невозможно на основании статьи 446 Гражданского процессуального кодекса РФ. Это называется «исполнительским иммунитетом». Это правило не работает, если у вас несколько квартир. Одну из них могут продать для того, чтобы погасить долг. Оставшиеся средства перечисляют на карту должнику.

Но даже единственное жильё можно отобрать в некоторых случаях. И тут правило «исполнительского иммунитета» не работает. Если это единственное жильё, но оно переделано из квартиры в тату-салон или офис, то есть используется не по назначению, — его заберут. Если оно признано объектом роскоши, тоже изымут и продадут. Если квартира в залоге по ипотеке, с ней точно придётся расстаться.

Наниматели квартир по договору соцнайма

Если квартира не была приватизирована, находится в собственности государства и вы оплачиваете квартплату по договору соцнайма, то действуют отдельные меры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Branislav Nenin

С договором социального найма всё по-другому. Квартиры по соцнайму не были приватизированы, они всё ещё находятся в собственности государства. Живут в них не собственники, а наниматели, которые обязаны платить квартплату — в неё автоматически включены все коммунальные услуги. Если наниматели не справляются и не платят более полугода, их просто выселяют. Но не выкидывают на улицу — придётся всего лишь переехать в менее качественное жильё типа общежития.

Как защититься от изъятия квартиры или выселения?

Вам, видимо, потребуется отличный адвокат. Изъятие квартиры за ЖКУ — это редкая мера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

В первую очередь было бы неплохо начать вовремя оплачивать коммунальные услуги. Это сейчас сделать относительно легко: иногда можно оплатить прямо в приложении банка. А от изъятия вас может защитить профессиональный адвокат в суде: именно он будет доказывать, что ваша квартира — это не хостел, не офис и не предмет роскоши. А если жильё уже изъяли либо выселили всю семью нанимателей, решение можно попытаться обжаловать. В этом случае нужно будет доказать, что сам процесс изъятия жилья или выселения прошёл с нарушениями.

Кто из российских звёзд не платил за ЖКУ

Не бойтесь, вы такие не одни: некоторые знаменитости тоже оказывались с огромными долгами за ЖКУ и как-то выкрутились! Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

За ЖКУ умудряются не платить даже звёзды с их баснословными гонорарами! Через суд долги за ЖКУ недавно взыскали с Игоря Верника. У Татьяны Брухуновой, жены Евгения Петросяна, тоже был долг по ЖКУ. В апреле коммунальщики подали в суд за неуплату ЖКХ на рэпера Тимати и взыскали долг с Жанны Агузаровой. Задолженность суммой в 300 тысяч перед управляющей компанией оплачивала Анастасия Волочкова. Примеров достаточно!

Конечно, лучше не доводить до суда и своевременно платить за коммунальные услуги. С каждым годом это всё проще и проще — например, можно оплачивать ЖКУ или квартплату прямо в приложении банка. И будьте осторожны: мошенники опять сконцентрировались на Госуслугах, недавно об этом писал Life.ru.

Авторы Анна Волкова