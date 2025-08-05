Не переводи деньги по этой ссылке! Мошенники маскируются под «Госуслуги» — новый способ обмана МВД предупреждает о новой схеме мошенников с «Госуслугами». Life.ru рассказывает, как аферисты заставляют жертв звонить самих. 5 августа, 14:00 Новая схема мошенников с «Госуслугами»: как не попасться на удочку. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Life.ru, © Freepik

Кажется, мошенники учатся быстрее, чем мы успеваем разоблачать их уловки. Если раньше они напрямую звонили жертвам, представляясь сотрудниками банков или государственных служб, то теперь придумали ещё более коварную схему. Злоумышленники научились играть на наших страхах так тонко, что мы сами бежим к ним за «помощью». МВД России бьёт тревогу: в 2025 году появился новый способ обмана, связанный с порталом «Госуслуги», и он работает безотказно. Самое страшное, что жертвы сами набирают номер мошенников, думая, что обращаются в техподдержку.

Письмо-провокация: как вас заставляют звонить первыми

МВД предупреждает о поддельной техподдержке «Госуслуг». Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Представьте утро понедельника. Вы проверяете почту и видите официальное письмо с логотипом «Госуслуг». В сообщении говорится о блокировке аккаунта, подозрительной активности или необходимости срочной верификации данных. Паника охватывает мгновенно — ведь через «Госуслуги» мы получаем справки, подаём заявления, а некоторые даже зарплату получают на карту, привязанную к аккаунту. В письме указан номер телефона «технической поддержки», по которому якобы можно решить проблему. Вот тут-то и срабатывает психологическая ловушка! Раньше мошенники сами звонили жертвам, но люди научились не доверять входящим звонкам. Теперь всё наоборот — вы сами набираете номер, указанный в поддельном письме, и попадаете прямо в руки аферистов. Они уже готовы к вашему звонку, знают ваше имя и примерную ситуацию, поэтому легко входят в доверие.

Новая цель мошенников: не микрозаймы, а «безопасный счёт»

Времена, когда злоумышленники просто оформляли микрозаймы на чужое имя, прошли. Сейчас их цели стали амбициознее и опаснее. Получив доступ к вашему аккаунту на «Госуслугах», мошенники не спешат брать займы — они начинают настоящую психологическую атаку. Вам звонят якобы из службы безопасности банка и сообщают, что ваша карта скомпрометирована, а деньги находятся под угрозой. «Сотрудник» детально описывает подозрительные операции, которые якобы проводятся с вашего аккаунта на «Госуслугах», и предлагает срочно перевести средства на «безопасный счёт» для их сохранения. Поскольку мошенник действительно имеет доступ к вашим данным с портала, он может назвать точную информацию о ваших документах, что создаёт полную иллюзию подлинности звонка. Жертва, напуганная возможной потерей всех сбережений, соглашается на перевод денег.

Поддельные сайты и фальшивые номера: как работает новая схема

Мошенники маскируются под «Госуслуги»: новые способы обмана. Фото © Life.ru

Мошенники создают целую экосистему обмана, которая выглядит абсолютно правдоподобно. Письма приходят с адресов, очень похожих на официальные, а ссылки ведут на сайты-двойники, которые визуально неотличимы от настоящих «Госуслуг». Если вы попытаетесь зайти на такой сайт и ввести логин с паролем, данные мгновенно попадут к злоумышленникам. Номера телефонов в поддельных письмах часто начинаются с привычных комбинаций цифр, которые ассоциируются с государственными службами. Когда вы звоните, вас встречает вежливый «оператор», который подтверждает ваши опасения и предлагает немедленно решить проблему. Он может попросить продиктовать коды из SMS, назвать пароли или даже установить специальное приложение для «защиты аккаунта». Всё это, конечно, направлено на получение полного контроля над вашими данными и деньгами.

Студенты в зоне особого риска: новые способы обмана учащихся

Период сессии превращается в настоящий праздник для мошенников, которые охотятся на студентов. Злоумышленники создают поддельные сайты, предлагающие помощь в написании дипломных и курсовых работ. После получения предоплаты они либо исчезают, либо присылают откровенно плохой материал, скачанный из Интернета. Но это ещё не самое страшное. Появились фальшивые копии сайтов вузов и образовательных платформ, которые выглядят точь-в-точь как оригинальные. Студент заходит на такой сайт, думая, что попал в свой личный кабинет, и вводит логин, пароль, а иногда даже данные банковской карты для оплаты каких-то услуг. В результате мошенники получают доступ не только к учебной информации, но и к финансовым данным. Особенно опасны поддельные платформы для дистанционного обучения — студенты привыкли вводить туда свои данные, не задумываясь о безопасности.

Как защитить себя от новых уловок кибермошенников

Как мошенники используют аккаунты «Госуслуг» для кражи денег. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Главное правило безопасности в Интернете стало ещё актуальнее: никогда не звоните по номерам из подозрительных писем, даже если они выглядят официально. Настоящая техподдержка «Госуслуг» никогда не будет просить вас звонить по номеру из письма — она использует официальные каналы связи. Если получили тревожное сообщение о блокировке аккаунта, зайдите на официальный сайт «Госуслуг» через поисковик или наберите адрес вручную. Не переходите по ссылкам из писем! Проверьте состояние аккаунта самостоятельно — если там всё в порядке, значит, письмо было поддельным. При малейших сомнениях обращайтесь в официальную службу поддержки через проверенные каналы. И запомните: никто никогда не попросит вас переводить деньги на «безопасный счёт» — таких счетов просто не существует.

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но знание их уловок — ваша лучшая защита. Будьте бдительны, не поддавайтесь панике и всегда перепроверяйте информацию через официальные источники. Ваша осторожность сегодня может спасти ваши деньги и нервы завтра. Помните: лучше потратить лишние десять минут на проверку, чем потом годы восстанавливать украденные средства и репутацию. А о том, куда богачи отдают учиться своих детей, читайте на Life.ru.

Авторы Сергей Трофимов