С июля 2025 в квитанциях появится новая графа: за что теперь будут брать деньги С июля 2025 года россиян ждут новые строчки в квитанциях ЖКУ и серьёзные изменения в законодательстве. Life.ru рассказывает, сколько придётся доплачивать и как не стать жертвой мошенников. 4 июля, 14:30 Новые тарифы ЖКХ с июля 2025: сколько доплатят россияне. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Июль принесёт неприятные сюрпризы в коммунальных платежах. Помимо традиционного повышения тарифов многие россияне обнаружили в квитанциях новые строчки. Life.ru разбирается, сколько придётся доплачивать и как защитить свой кошелёк от необоснованных трат.

Тарифы взлетели в июле 2025: готовьтесь к шоку от квитанций

Тарифы на коммунальные услуги в июле 2025 выросли на 12%: как получить субсидию. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Июльское повышение коммунальных тарифов бьёт по карманам с особой силой. В среднем по стране рост составил почти 12% — цифра, от которой становится не по себе. Электричество подорожало на 12,6%, газ — на 10,3%. Для семьи, которая платила 8 тысяч рублей за коммуналку, счёт вырос почти на тысячу. Чиновники объясняют рост необходимостью модернизации инфраструктуры и повышением зарплат работникам ЖКХ. Звучит разумно, но на практике мы часто видим те же протекающие трубы и отключения света. А вот платить приходится значительно больше — это факт, с которым столкнётся каждый собственник жилья.

Что конкретно подорожало с 1 июля

Свет, отопление, вода, водоотведение, газ и вывоз мусора — все основные коммунальные услуги почувствовали удар инфляции. Важная деталь: указанные проценты — это максимальные границы роста. Региональные власти могут установить меньшие цифры, но на практике они редко проявляют такую заботу о гражданах.

Как защититься от переплат по ЖКХ

Как защититься от переплат за коммунальные услуги в 2025 году. Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Многие россияне имеют право на субсидии по оплате коммунальных услуг. Если ваши расходы на ЖКХ превышают 22% семейного дохода, можно требовать помощь от государства. Многодетные семьи, пенсионеры и ветераны также получают льготы. Но об этих правах нужно знать и активно их отстаивать.

Новая строчка в квитанции: что скрывается за «уборкой общих помещений»

Помимо общего подорожания тарифов многие управляющие компании добавили в квитанции отдельную графу — «уборка общественных помещений». Раньше эти расходы растворялись в общих статьях содержания дома, теперь их выделили в отдельную позицию. И сразу возникает вопрос: а убирают ли подъезды так, как написано в договорах?

Согласно нормативам уборка должна проводиться по строгому графику. Входные группы, лифты и первые этажи — ежедневно. Лестничные площадки со второго этажа — еженедельно. Ежемесячно положена глубокая влажная уборка с дезинфекцией. Раз в год — генеральная уборка с мытьём окон и покраской стен.

Почему жильцы недовольны новой услугой

Уборка подъездов в квитанциях ЖКХ: что входит в новую услугу. Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

На практике реальная уборка часто не соответствует заявленным стандартам. Уборщицы появляются реже, чем нужно, используют дешёвые средства, а результат оставляет желать лучшего. Генеральную уборку некоторые управляющие компании не проводят годами. При этом плата взимается исправно и в полном объёме.

Как контролировать качество уборки

Изучите договор с управляющей компанией — там должны быть прописаны все обязательства по уборке. Фотографируйте недостатки, ведите записи нарушений. Если уборка не соответствует нормативам, требуйте перерасчёта. Объединяйтесь с соседями для контроля.

Июльские изменения в законодательстве затрагивают самые разные сферы жизни — от коммунальных платежей до борьбы с мошенничеством. Главное — быть в курсе своих прав и обязанностей, чтобы не переплачивать за некачественные услуги и не попасть в криминальные схемы. В эпоху постоянных изменений только знание законов поможет защитить свои интересы. Ранее Life.ru рассказывал о приметах на Ивана Купалу на деньги и удачу: что нужно сделать в ночь с 6 на 7 июля для богатства и процветания.

Авторы Сергей Трофимов