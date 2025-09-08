На россиян незаконно повесили 5,7 млрд рублей за ЖКХ, генпрокурор пригрозил чиновникам

В России прошли проверки тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выяснилось, что в стоимость иногда входили необоснованные расходы, из-за чего гражданам незаконно начислили 5,7 млрд рублей за ЖКХ. Как рассказал генпрокурор Игорь Краснов в интервью РБК, чиновники стали прибегать к слову «тариф» как к «страшилке на ночь», запугивая россиян.

«Сфера ЖКХ является одной из наиболее чувствительных. Результаты проверок, к сожалению, невольно наводят на мысль, что чиновники используют понятие «тариф» в качестве «страшилки на ночь» для добросовестных плательщиков. Особенно когда речь идёт об увеличении стоимости услуг, как это произошло этим летом с 1 июля», — пояснил Краснов.

По его словам, прокуроры продолжат контролировать «любителей начислений», а все высокие тарифы должны быть скорректированы. Всего выявлено необоснованных начислений на сумму более 5,7 миллиарда рублей. Краснов отметил, что иногда случаи завышения тарифом носят «вопиющий характер». Так, например, в сумму включались покупка люксовых автомобилей, проведение неких выездных семинаров и даже корпоративов.