Платим больше, а услуг меньше: Россияне возмущены ростом тарифов ЖКХ.

Более 78% россиян уже получили квитанции за ЖКХ с пересчитанными тарифами, и 63% из них отметили ощутимый рост платежей по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом свидетельствуют данные опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Наибольший рост, по словам участников опроса, пришёлся на водоснабжение, электроэнергию, содержание жилья и вывоз мусора.

Из-за повышения тарифов 37% респондентов пересмотрели семейный бюджет: треть сократили расходы на повседневные нужды, 28% — на досуг и развлечения. При этом большинство (63%) изменений в структуре трат не сделали. Оплата коммунальных услуг происходит по-разному: 46% оплачивают из текущих доходов, 35% откладывают деньги заранее, а 12% иногда используют кредитные карты или микрозаймы.

При этом почти половина опрошенных (47%) заявили, что сталкиваются с перебоями и падением качества ЖКУ. Среди главных проблем — отключения электричества, перебои с горячей водой, нерегулярная уборка в подъездах, задержки ремонта дворов и неудовлетворительное содержание общего имущества. По их мнению, реальное качество услуг не соответствует растущим расходам.

Каждый четвертый уже предпринимает шаги по экономии — устанавливает счетчики или меняет бытовые привычки. Однако многие участники опроса уверены, что нынешняя система расчетов и контроля нуждается в пересмотре и должна стать более прозрачной.