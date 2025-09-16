Россиянам может грозить тюрьма за выброс мусора мимо урны. Эксперт раскрыл, в каком случае

Выброс мусора мимо урны может повлечь административный штраф от двух до пяти тысяч рублей в зависимости от повторности нарушения. Об этом NEWS.ru сообщил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Штраф для граждан (за выброс мусора мимо урны — прим. Life.ru) составляет от двух тысяч до трех тысяч рублей. Если же в течение года человек снова будет пойман на аналогичном поступке, то сумма взыскания может вырасти и, вероятно, составит уже от трёх тысяч до пяти тысяч рублей», — сказал он.

По словам эксперта, протокол о нарушении могут составлять полиция, муниципальные инспекторы и природоохранные органы. В школах фиксировать нарушения могут администрация через фото- или видеосъёмку и направлять заявление участковому.

Кроме того, законодательство предусматривает более серьёзные последствия. Если выброшенный мусор повлёк вред здоровью людей или окружающей среде, размер взыскания для граждан может достигать пяти-семи тысяч рублей. Организация несанкционированной свалки грозит уголовной ответственностью по статье 247 УК РФ, с возможным штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет.