В России предложили штрафовать жильцов за смыв мусора в унитаз

В России необходимо ввести персональные штрафы для жильцов, которые смывают в унитаз посторонние предметы, что приводит к засорам канализационной системы. С такой инициативой выступил эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь в интервью «Абзацу».

Специалист отметил, что по действующей судебной практике всю ответственность за устранение аварий несут управляющие компании, в то время как жильцы лишь формально обязаны бережно относиться к общему имуществу. Для изменения ситуации, по мнению Бондаря, требуется комплексная доработка законодательства.

«Речь идёт о строительном мусоре, предметах гигиены, наполнителях для туалетов животных и других вещах, не являющихся продуктами жизнедеятельности. Такой прямой запрет создал бы правовую основу для дальнейших шагов», — считает Бондарь.

Эксперт добавил, что ключевым вопросом является доказательство вины конкретного человека. Для этого потребуется законодательно утвердить процедуру составления специального акта о причине засора с участием комиссии из представителя УК и соседей, подкреплённого фото- и видеоматериалами. После этого, как полагает специалист, следует ввести в Кодекс об административных правонарушениях отдельную статью, например, «Нарушение правил пользования системой водоотведения в многоквартирном доме», с прогрессивной шкалой наказаний — от предупреждения до солидного штрафа с возмещением ущерба.

Бондарь уточнил, что если виновного установить не удастся, расходы на ремонт можно распределить между всеми собственниками, подключёнными к пострадавшему стояку, что мотивирует соседей к контролю. При этом управляющим компаниям также следует активнее вести просветительскую работу среди жильцов о правилах пользования канализацией.