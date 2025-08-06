Россиян предупредили о штрафах за грязные окна

Россиян могут оштрафовать за грязные окна и двери в квартире, если это создаёт угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Об этом «Абзацу» сообщил юрист Михаил Салкин.

Согласно статье 6.4 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 100 до 500 рублей. Однако эксперт уточнил, что наказание возможно лишь при наличии признаков санитарного правонарушения, например, гниения, зловония или угрозы распространения инфекций, а не просто из-за пыли на стекле. Юрист подчеркнул, что закон касается именно нарушений, влияющих на здоровье окружающих.