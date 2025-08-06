Россиян предупредили о штрафах за грязные окна
Юрист Салкин: Россиян могут оштрафовать на 500 рублей за немытые окна
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Россиян могут оштрафовать за грязные окна и двери в квартире, если это создаёт угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Об этом «Абзацу» сообщил юрист Михаил Салкин.
Согласно статье 6.4 КоАП РФ, штраф для граждан составляет от 100 до 500 рублей. Однако эксперт уточнил, что наказание возможно лишь при наличии признаков санитарного правонарушения, например, гниения, зловония или угрозы распространения инфекций, а не просто из-за пыли на стекле. Юрист подчеркнул, что закон касается именно нарушений, влияющих на здоровье окружающих.
Ранее Life.ru сообщал, что в России могут оштрафовать на 3 тысячи рублей за нарушение тишины, в том числе за громкие звуки во время секса. Для предотвращения недопонимания с соседями эксперты предлагают два решения: усилить шумоизоляцию или выбирать для личной жизни часы, не попадающие под ограничения по уровню шума.