Новые штрафы для жильцов в 2025 году: за цветы на балконе и грязный коврик теперь платят все Оглавление За что в 2025 году будут штрафовать жильцов квартир Штраф за газ Штраф за шум Штраф за грязные коврики Штраф за цветы в горшках Штраф за захламление коридора Штраф за замену радиаторов Что будет, если не заплатить штраф Как не стать жертвой козней соседей и обжаловать несправедливо вынесенный штраф Штрафы для жильцов в 2025 году: штрафы за захламление подъезда и коридора, штрафы за цветы в горшках, установленные неправильно, штрафы за мусор на лестничной клетке. Чем грозит и сколько платить — читайте подробнее в материале Life.ru.

Как это обычно бывает, наличие определённого статуса не только даёт вам ряд прав, но и накладывает на вас немало обязанностей, невыполнение которых влечёт за собой последствия, например штрафы. Вот и со статусом «собственник недвижимости» всё то же самое. Если вы жилец многоквартирного дома, вашими ключевыми обязанностями являются своевременная оплата жилого помещения и коммунальных услуг, обеспечение пожарной безопасности, а также уважение прав соседей.

Игнорирование этих обязательств может привести к административным санкциям. Важно отметить, что законодательство периодически меняется, как в отношении самих обязанностей, так и размеров возможных штрафов. Поэтому собственникам стоит внимательно следить за изменениями в законодательстве, чтобы избежать неприятностей. Но мы немного упростили вам задачу и собрали всё самое важное, что стоит знать, в одной статье.

За что в 2025 году будут штрафовать жильцов квартир

Каждый год в сфере жилья происходят изменения в законодательстве, которые затрагивают как собственников, так и арендаторов жилой недвижимости. Чаще всего требования к эксплуатации жилых объектов становятся только строже. И 2025 год не стал исключением — штрафы снова подросли. Далее мы рассмотрим, какие именно нарушения могут повлечь за собой ответственность и как избежать потенциальных проблем.

Штраф за газ

В этом году штрафы за нарушение правил эксплуатации газового оборудования значительно выросли и составляют теперь уже от 10 до 15 тысяч рублей.

К таким нарушениям относятся: несвоевременное техобслуживание газового оборудования; привлечение для установки и обслуживания неподготовленных специалистов или сотрудников организаций, не имеющих на проведение таких действий разрешения; уклонение от заключения обязательных договоров на обслуживание; недопуск сотрудников газовой компании для проведения работ, а также несвоевременная замена или установка газовых приборов. Отдельно стоило бы отметить, что использование старых моделей газовых плит, даже если они функционируют исправно, также может привести к штрафным санкциям. Важно помнить, что срок службы газовой плиты не должен превышать 20 лет.

В каких случаях полагается штраф за нарушение эксплуатации газа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krasnikova Kat

Штраф за шум

Можно получить штраф в размере от 500 до трёх тысяч рублей за нарушение покоя и тишины, а также за участие в несанкционированных мероприятиях, которые мешают другим жильцам. Федерального стандарта пока нет и каждый регион сам определяет период, в течение которого шуметь запрещено. Так, например, в Москве с 23:00 часов вечера до 7:00 утра в будние и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни нельзя громко слушать музыку или проводить шумные ремонтные работы.

Кстати, если квартиру вы сдаёте в аренду, и арендодатель нарушает режим тишины, получить штраф может не только непосредственно нарушитель, но и владелец жилища. Собственника могут привлечь к субсидиарной ответственности. В этом случае штраф составит от 500 до одной тысячи рублей.

Кроме того, управляющая компания имеет право применять санкции к собственникам жилья. При систематических нарушениях, например нарушении режима тишины, собственнику могут ограничить доступ к общедомовому имуществу, включая кладовые и помещения для досуга.

Штраф за шум — кому грозит и в каких случаях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Штраф за грязные коврики

Соблюдение санитарных норм важно не только в общественных местах, но и на частных территориях. За грязный коврик у двери могут наказать рублём, если он создаёт угрозу для здоровья, например из-за гниения или зловония. Нарушения фиксируют сотрудники Роспотребнадзора или местные инспекции на основании жалоб от соседей или управляющих компаний.

Физическое лицо могут наказать штрафом в размере от 500 до 1000 рублей, а предпринимателя чуть больше — от 1000 до 2000 рублей, с возможным приостановлением деятельности до 90 дней. Поэтому важно поддерживать чистоту не только внутри помещений, но и на их порогах.

Штраф за цветы в горшках

Да, за выращивание цветов на балконе можно тоже получить штраф, если не следовать местным региональным и муниципальным нормам. Но не стоит пугаться — это касается, в основном, нарушения правил размещения горшков на внешней стороне балкона.

Наружные перила и фасады зданий считаются общедомовым имуществом, поэтому установка ящиков с растениями без согласия жильцов и управляющей компании запрещена.

В Москве штрафы за данное нарушение варьируются от трёх до пяти тысяч рублей, в Подмосковье — от одной до пяти тысяч. Кроме того, в случае падения горшка и причинения вреда людям или имуществу, его владелец обязан компенсировать ущерб. При серьёзных последствиях возможно возбуждение уголовного дела.

Штраф за наружные горшки с цветами — в каких случаях грозит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Slebedeva

Таким образом, лучшим решением будет размещение растений внутри балкона или на подоконниках, чтобы избежать возможных проблем и ответственности.

Штраф за захламление коридора

В многоквартирных домах захламление коридоров тоже может повлечь за собой административную ответственность. Согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, жильцы, игнорирующие правила противопожарной безопасности, могут быть наказаны в виде предупреждения или штрафа, вилка которого варьируется от 5000 до 15 000 рублей.

Важно отметить, что управляющие компании не могут самостоятельно штрафовать жильцов за подобные нарушения. Это право принадлежит лишь государственным органам. Например, МЧС имеет полномочия на наложение штрафов за несоблюдение правил пожарной безопасности, а Роспотребнадзор может оштрафовать за несоблюдение санитарных требований.

Кстати, захламлять балконы, загораживать пожарные люки и держать у себя в квартире горючие жидкости тоже нельзя.

Штраф за замену радиаторов

С 2025 года вас могут оштрафовать и за несанкционированную замену радиаторов отопления. Все работы должны быть согласованы с местными органами самоуправления, иначе собственник рискует получить штраф в размере 800 рублей. Более того, если такие работы приведут к протечкам и принесут ущерб соседним квартирам, виновнику придётся не только восстановить отопление, но и покрыть расходы на ремонт пострадавших помещений.

Несанкционированная замена батарей — когда грозит штраф. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Что будет, если не заплатить штраф

Штраф — это чаще всего административное наказание, а значит, его неуплата ведёт к общим последствиям, то есть специфических, именно для собственников квартир, нет. Это может быть увеличение суммы взыскания вдвое, но не менее чем тысяча рублей, обязательные работы, административный арест на срок от одного до 15 суток и запрет на выезд за границу до полного погашения долга.

Как не стать жертвой козней соседей и обжаловать несправедливо вынесенный штраф

Если вы хотите обжаловать штраф, который считаете несправедливым, лучше всего обратиться к юристу, который поможет разобраться в ситуации и подготовить жалобу.

Обжаловать решение можно:

В вышестоящем органе — например, если штраф вам выписал сотрудник Роспотребнадзора, то жалоба подаётся его руководителю;

В суде;

Через портал «Госуслуги».

Подать жалобу нужно в течение 10 дней с момента получения постановления. Если вы не смогли этого сделать по уважительной причине, например болели или были в командировке, то в таком случае можно ходатайствовать о восстановлении срока подачи жалобы, предоставив документальные доказательства.

Госорганы рассматривают жалобы в течение 10 дней, а суд — до двух месяцев. У вас также есть право участвовать в заседаниях для уточнения деталей дела.

