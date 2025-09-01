Что ждёт россиян с 1 сентября 2025: новые запреты и штрафы, обязательный Мах, проверка детей с 6 лет и конец дачному бизнесу Оглавление Повышение окладов и зарплат педагогов Штрафы за экстремистские материалы и рекламу VPN Маркировка звонков и возможность отказаться от массовых обзвонов Обязательная установка мессенджера Max Реклама в запрещённых соцсетях Работа для школьников Единое расписание в школах Проверка репродуктивного здоровья у детей Штрафы за передачу телефонного номера Запрет на коммерческую деятельность в СНТ Требования к продаже смартфонов и других гаджетов Новые критерии изъятия бесхозных земельных участков С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу ряд важных изменений в законодательстве. Эти изменения коснутся бизнеса, мессенджеров, звонков, трудовых прав, образования и других сфер. Что изменится в законах РФ — в материале от Life.ru 31 августа, 21:20 Новые законы с 1 сентября — что изменится в жизни россиян. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Evseyeva, Dean Drobot, brajianni, Igori_K

С наступлением осени к нам приходят новые законы. С 1 сентября 2025 года россиян ждёт несколько важных изменений в законодательстве, которые коснутся абсолютно каждого. Главное — наказание за поиск экстремистских материалов и запрет рекламы сервисов для доступа к заблокированному контенту, а также возможность отказа от массовых обзвонов и штрафы за передачу своего номера третьим лицам. Об этом всём и не только мы поговорим далее.

Повышение окладов и зарплат педагогов

Начнём с особенно приятного — с 1 сентября 2025 года в Москве вырастут оклады педагогов, и сразу на 24%. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что изменения затронут всех работников образовательной сферы, включая школьных учителей, воспитателей детских садов, а также преподавателей колледжей и педагогов дополнительного образования.

И хотя, как заявил глава города, Москва по уровню заработной платы держит планку даже выше указов президента, которые этому посвящены, в связи с текущим уровнем инфляции и ростом цен было принято решение о дополнительном увеличении окладов учителей, что также направлено на поддержку мотивации педагогов и повышение престижа профессии.

Штрафы за экстремистские материалы и рекламу VPN

Россиян могут начать штрафовать за использование VPN, но только в определённых случаях. Наказание последует исключительно за умышленный поиск материалов из официального списка экстремистских ресурсов Минюста РФ. Эксперты подчёркивают — запрещены не сервисы обхода блокировок, а использование их в незаконных целях.

Так, штрафы за осознанный поиск экстремистских материалов составят от 3 до 5 тысяч рублей. Реклама же VPN-сервисов может обойтись гражданам в 80 тысяч рублей, а юридическим лицам — до полумиллиона. Использование таких сервисов или случайный переход по ссылкам не будет считаться нарушением. Пользователи, посещающие запрещённые в России и признанные экстремистскими соцсети, такие, как Instagram и Facebook, не понесут наказания при отсутствии намерения целенаправленно искать там экстремистский контент.

Маркировка звонков и возможность отказаться от массовых обзвонов

С 1 сентября 2025 года абоненты получат возможность отказаться от автоматических обзвонов. Операторы обязаны блокировать такие звонки, если поступит соответствующая просьба от клиента.

Новое правило поможет повысить безопасность и уменьшить количество спама и мошеннических звонков. Теперь организации, которые проводят массовые обзвоны, обязаны подписывать договор с оператором связи, а также предоставлять сведения о своих контактных данных и причинах звонков.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, обязывающий все компании и ИП маркировать исходящие звонки. Таким образом, каждый звонок от коммерческих структур будет подписан. Абонент будет видеть на экране своего телефона название фирмы или бренда — «Банк», «Реклама» или «Услуги связи». Сообщение ограничено 32 символами.

Обязательная установка мессенджера Max

Все новые смартфоны, планшеты и компьютеры, продаваемые в России, с 1 сентября будут обязательно оснащаться государственным мессенджером MAX. Он станет основным инструментом для получения государственных услуг, оплаты и общения, включая чаты для школьников и студентов. Разработчики гарантируют высокий уровень защиты данных пользователей.

Реклама в запрещённых соцсетях

Блогеров нововведения тоже коснутся. С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, запрещающий размещение рекламы на заблокированных информационных ресурсах, таких как запрещённые Instagram* и Facebook*. Юристы отмечают, что удалять старую рекламу необязательно, но за актуализацию и новое продвижение на этих платформах предусмотрены штрафы.

Физические лица могут быть оштрафованы до 2,5 тысячи рублей, а компании — до 500 тысяч рублей за каждое нарушение, которым является не сам факт наличия на странице рекламы, а каждый пост с ней (3 поста = 3 штрафа). Контролирующие органы будут определять нарушения на основе юридического определения рекламы:

«Реклама — информация, распространённая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке».

Блогеры и компании по-прежнему смогут рекламировать свои услуги на своих страницах, но платить за продвижение у других пользователей уже будет запрещено.

Работа для школьников

С 1 сентября 2025 года несовершеннолетние от 14 до 18 лет смогут официально работать в выходные и праздники не только в творческой сфере, например, в театре или на съёмках, как раньше, но и в других направлениях. Единственное, что разрешается это исключительно во время школьных каникул.

Потребуется письменное согласие: до 14 лет необходимы согласия ребёнка, его родителей и органов опеки, с 14 лет — согласие ребёнка и родителей, а с 15 лет — лишь собственное согласие подростка. Однако работать можно только по направлению службы занятости или в составе зарегистрированного студенческого отряда.

Единое расписание в школах

С нового учебного года в российских школах будет внедрено единое расписание. Все школьники страны будут изучать одни и те же предметы в примерно одно и то же время. Кроме того, количество контрольных работ и домашних заданий уменьшится, а нагрузка на младшие классы станет более комфортной.

Проверка репродуктивного здоровья у детей

Ещё одно нововведение с 1 сентября — профилактические медицинские осмотры для оценки репродуктивного здоровья детей. Проводиться они начнут с шести лет, тогда как ранее такие осмотры проводились только с 14. С 13 же лет эти процедуры будут проходить подростки ежегодно.

«В России с 1 сентября будут осуществляться обязательные профилактические осмотры для оценки репродуктивного здоровья детей с шестилетнего возраста, что является важным и обоснованным шагом в направлении укрепления здоровья подрастающего поколения», — отметила член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Вероника Власова

По её словам, проблема нарушений репродуктивной функции у подростков становится всё более актуальной. Основными причинами этого являются неблагоприятные экологические условия, неправильное питание, а также значительные психоэмоциональные нагрузки.

Штрафы за передачу телефонного номера

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу поправки, вводящие штрафы за предоставление своего номера телефона третьим лицам.

Согласно документу, для физических лиц размер штрафа составит от 30 до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. руб.

Но не стоит переживать — за то, что вы одолжите свой телефон другу позвонить маме, вас не накажут. Штраф не будет полагаться за кратковременную и безвозмездную передачу номера, который будет использоваться другим человеком в личных целях.

Ожидается, что подобная мера поможет обезопасить граждан от мошенничества, связанного с телефонными звонками и рассылками.

Запрет на коммерческую деятельность в СНТ

Также вступают в силу поправки о запрете ведения коммерческой деятельности на своих дачных участках.

С 1 сентября в СНТ запрещается открытие хостелов, магазинов и автосервисов. Участки не могут использоваться для складской деятельности или коммерческих питомников. Запрещено также организовывать производство или предоставлять услуги, например, открывать столярные мастерские, швейные ателье, парикмахерские и салоны красоты.

Требования к продаже смартфонов и других гаджетов

Отныне при продаже устройств с предустановленным ПО должна быть обеспечена возможность установки, оплаты приложений через магазин RuStore и свободного использования софта из него. Запреты производителей на загрузку сторонних магазинов, как у Apple, больше недопустимы. Несоблюдение этих требований будет трактоваться как недостаток, что даёт покупателям право на претензии.

За продажу устройств с такими нарушениями полагается штраф: должностным лицам грозит от 30 до 50 тысяч рублей, а компаниям — от 50 до 200 тысяч рублей.

Новые критерии изъятия бесхозных земельных участков

С 1 сентября 2025 года вводятся новые критерии для изъятия земельных участков, о чём мы тоже рассказывали.

Теперь дом на земельном участке под строительство должен быть построен в течение пяти лет, для индивидуального жилищного строительства — за семь. Участок могут изъять, если более 50% его территории было захламлено мусором на протяжении года с выявления проблемы; если постройки не содержатся должным образом или не имеют окон. Кроме того, основанием для изъятия станут заросли сорняка выше 1 метра на более чем половине территории, которые тоже не убрали в течение года.

Но сперва, конечно, собственник сможет устранить проблему или обратиться в суд для продления срока.

