Запрет на коммерческую деятельность на дачных участках — что можно и что нельзя делать на даче

С 1 сентября 2025 года в России заработает закон, который введёт запрет на любой бизнес и любую коммерческую деятельность на СНТ. Что это значит, как это коснётся урожая, читайте подробнее в материале Life.ru. 15 августа, 22:45

С 1 сентября 2025 года в силу вступает закон № 353-ФЗ от 31.07.2025, который вводит запрет на осуществление коммерческой деятельности на участках в садоводческих товариществах (СНТ). Это изменение в законодательстве нацелено на то, чтобы ограничить возможность дачников зарабатывать на своих землях, гарантируя, что они будут использоваться исключительно для личных нужд граждан: отдыха и ведения небольшого домашнего хозяйства. Это поможет защитить соседей от потенциальных постоянных шумных вечеринок на таких участках, где установлена, например, баня-сауна, превращённая в ночной клуб, или бесконечного потока машин к образному хостелу, построенному вместо сарая дачником для заработка.

Новые поправки к закону

Поправки к закону № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» устанавливают новый порядок использования дачных участков. С 1 сентября 2025 года согласно этим изменениям любая коммерческая деятельность на участках СНТ теперь строго запрещена. Это значит, что дачные участки не могут быть использованы для регулярного извлечения прибыли. Давайте подробнее разберёмся, какие конкретно действия и виды деятельности теперь запрещены законом.

Открывать коммерческие объекты

На территории СНТ и дачных участков с 1 сентября будет запрещено открывать коммерческие объекты. Это касается автомастерских, растениеводческих питомников, животноводческих ферм, платных бань и саун, а также хостелов, мини-отелей, спортзалов, кафе, ларьков и магазинов.

Организовывать производство или услуги

Также с 1 сентября запрещено осуществление коммерческой деятельности на дачах. Это значит, что нельзя организовывать производство или предоставлять услуги. К таким запрещённым видам деятельности относятся столярные мастерские, швейные ателье, парикмахерские и салоны красоты.

Вести масштабное предпринимательство

Масштабное предпринимательство, разумеется, вести на даче с 1 сентября будет запрещено. Речь идёт о промышленных пасеках, птичниках, питомниках для продажи кошек и собак, тепличных комплексах.

На даче будет нельзя вести предпринимательскую деятельность. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Sergeevich

Использовать участки как склады

Использовать свой участок как склад поправки с 1 сентября тоже запрещают. Имеется в виду, конечно, хранение вещей, предназначенных в дальнейшем для перепродажи.

Всё это направлено на поддержание спокойной и комфортной атмосферы для жителей дачного сообщества.

Кого коснётся закон

Запрет коммерческой деятельности на дачных участках с 1 сентября коснётся владельцев земли в садоводческих некоммерческих товариществах. Изменения затронут не только юридические лица, но и обычных граждан, которые формально не оформляют ИП, но ведут деятельность с признаками бизнеса.

Что по-прежнему можно делать на дачном участке

Но закон не запрещает вести традиционную дачную деятельность, вы по-прежнему имеете право держать на своём участке некоторых животных и выращивать сельхозкультуры. И даже не просто можете, а обязаны, так как за неосвоение земли тоже полагаются определённые санкции. Так чем можно заниматься у себя на участке?

Строить

На даче можно строить дома (но обязательно с учётом градостроительных норм!), бани, гаражи, беседки, сараи — и исключительно для личного пользования.

На дачных участках можно и нужно возводить дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Выращивать цветы, овощи и фрукты

Вы можете выращивать сельскохозяйственные культуры: овощи, фрукты и другие растения — для личного потребления.

Держать животных

Содержанием домашних животных, включая кур, уток, коз и кроликов, вы тоже можете заниматься, но только в определённых количествах и тоже не для продажи.

Разводить пчёл

Разведением пчёл можно заниматься только с разрешения устава СНТ. Поэтому тут будьте осторожны и сперва получите это разрешение.

На разведение пчёл на участке надо получить разрешение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MiSchu

Продажа излишков

Продажей образовавшегося излишка урожая заниматься не запрещено. Но учитывайте несколько важных условий: площадь вашего участка не должна превышать 50 соток, работы должны выполняться без привлечения наёмных работников, а продажа разрешена только на рынке или ярмарке, при этом необходимо подтверждение от правления СНТ о происхождении вашей продукции.

Штрафы

В новом документе не указаны штрафы за использование земельных участков не по целевому назначению, однако они уже закреплены в КоАП. В соответствии с кодексом размеры штрафов варьируются в зависимости от категории нарушителя и составляют определённый процент от кадастровой стоимости участка, а именно:

Для физических лиц — от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.

Для должностных лиц — от 1% до 1,5%, минимум 25 тысяч рублей.

Для юридических лиц — от 1,5% до 2% от кадастра, но не менее 100 тысяч рублей.

В случаях, когда кадастровую стоимость определить невозможно, предусмотрены следующие размеры штрафов:

Для физических лиц — от 10 до 25 тысяч рублей.

Для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей.

Для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Авторы Андрей Ананьев