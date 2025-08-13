Налоги на вклады в 2025 году: как рассчитать налог и можно ли его не платить Оглавление На какой доход распространён налог в 2025 году Когда можно не уплачивать налог на вклады Как посчитать налог по банковским вкладам, на какие вклады распространён налог и сколько нужно будет заплатить государству по процентам с депозитов в 2025 году — читайте подробнее в материале от Life.ru. 12 августа, 22:15 Налог на доход по вкладам в 2025 — как и кому платить. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / TsibaevAlex, ViDI Studio

На какой доход распространён налог в 2025 году

С 2021 года в России действует важное нововведение для вкладчиков — налог на проценты по банковским вкладам физических лиц. В 2025 году эта система сохраняется, и она касается именно дохода от вкладов, а не суммы самих сбережений. То есть налогом облагается только процентный доход, который вы получили по своему депозиту, а не вся сумма денег, лежащая на счёте.

В 2025 году налогооблагаемый минимум определяется как произведение ключевой ставки на один миллион рублей. Это означает, что если ваши проценты по вкладам в течение года не превышают этот лимит, то налог платить не нужно: государство освобождает небольшие доходы с целью не создавать дополнительного бремени для обычных вкладчиков.

Налог начисляется только на ту часть дохода, которая превышает этот порог. Для налоговых резидентов РФ ставка налога составляет 13%, что совпадает со стандартной ставкой НДФЛ. Таким образом, налог уплачивается не со всей суммы процентов, а исключительно с превышения, что выгодно вкладчикам с небольшими или средними сбережениями.

Лимит применяется в совокупности ко всем вашим вкладам — даже если они распределены по разным банкам. Это означает, что, если у вас несколько депозитов, общий доход по ним суммируется, а необлагаемый минимум не увеличивается. Ещё один момент, на который стоит обратить внимание, — доход по валютным вкладам. Такие проценты пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка на момент начисления и также подлежат налогообложению, если их сумма превышает установленный лимит.

Налоговые обязательства по процентам вкладчиков возникают не автоматически. Банки не удерживают налог при выплате процентов, а передают информацию в Федеральную налоговую службу, которая формирует налоговые уведомления для вкладчиков. Поэтому важно самостоятельно контролировать свои доходы и вовремя платить налог, чтобы избежать штрафов.

Какой налог на доход по вкладам был раньше

В 2021 году налог на доходы по вкладам имел характер временной меры. В течение этого периода государство оценивало последствия введения налога, а вкладчики получили время для адаптации к новым требованиям.

С 2023 года налог на проценты по вкладам стал постоянной нормой, закреплённой в Налоговом кодексе РФ. Эта мера была введена для повышения прозрачности финансовых операций и усиления контроля над движением денежных средств. Правила налогообложения при этом были стандартизированы и едины для всех банковских учреждений — как коммерческих, так и государственных. Это означало, что вне зависимости от того, где был открыт вклад, требования по уплате налога оставались одинаковыми. Банки обязаны предоставлять налоговой службе сведения о начисленных процентах, а налогоплательщики самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог, если их доходы превышают установленный лимит.

Как рассчитать налог на вклады в 2025 году. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Налог на вклады в 2025 году

В 2025 году налоговая система в части налогообложения процентов по банковским вкладам физических лиц сохраняет основные принципы, которые были введены в 2021 году. Основное правило заключается в том, что налог уплачивается именно с дохода в виде процентов, а не с суммы вклада.

Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по процентам, полученным от вкладов, стандартная и составляет 13%. Эта ставка применяется к налоговым резидентам РФ, то есть к тем, кто проживает на территории страны более 183 дней в году. В случае если совокупный годовой доход налогоплательщика превышает 5 миллионов рублей, ставка НДФЛ на превышающую сумму повышается до 15%.

Важным моментом является то, что банки сами не удерживают налог с процентов и не выполняют функцию налогового агента в этом случае. Вместо этого они обязаны передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения обо всех начисленных процентах по вкладам физических лиц. Это значит, что ответственность за расчёт и уплату налога ложится непосредственно на налогоплательщика.

Расчёт суммы налога на проценты по вкладам производится не банком, а именно налоговыми органами. Каждый налогоплательщик может самостоятельно ознакомиться с начисленной суммой налога в личном кабинете на сайте ФНС, где отображается информация о доходах, предоставленная банками и другими источниками. В личном кабинете можно увидеть все необходимые данные, сформировать налоговую декларацию и произвести оплату налоговых обязательств.

На валютные вклады

Согласно законодательству доход в иностранной валюте, полученный по депозитам, облагается налогом наравне с рублёвыми вкладами. Для расчёта налога сумма процентов по валютным вкладам конвертируется в рубли по официальному курсу Центрального банка России, действующему на дату выплаты процентов. Это обеспечивает единообразие в налогообложении и исключает возможность манипуляций с валютными доходами.

После конвертации сумма дохода включается в общий доход налогоплательщика и сопоставляется с необлагаемым лимитом, который, как и для рублёвых вкладов, рассчитывается исходя из ключевой ставки ЦБ, умноженной на один миллион рублей. Если сумма процентов в рублёвом эквиваленте превышает этот лимит, то с превышающей части начисляется налог по ставке 13% или 15% в зависимости от общего уровня доходов.

Важно отметить, что налог начисляется только на превышение лимита после конвертации, что защищает вкладчиков с небольшими валютными депозитами от излишней налоговой нагрузки.

Налог на вклады в иностранной валюте — когда и сколько платить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / thekovtun

Налог на вклады по наследству

В случае если банковский вклад переходит по наследству, правила налогообложения процентов по такому вкладу имеют свои особенности, которые важно учитывать.

Сам вклад, полученный в наследство, не облагается налогом. Это означает, что переход права собственности на депозит не влечёт за собой необходимости уплачивать налог с самой суммы вклада. Однако налоговое бремя возникает с момента, когда наследник начинает получать проценты по унаследованному вкладу. Проценты, которые начисляются после перехода права собственности, считаются доходом наследника и подлежат налогообложению в общем порядке.

Старые проценты, которые были начислены умершему владельцу вклада до момента его смерти, налогом не облагаются. Это связано с тем, что налог на доходы физических лиц уплачивается с фактически полученного дохода конкретным лицом. После смерти вкладчика права на уже начисленные проценты прекращаются — и наследник начинает получать процентный доход уже как новый владелец вклада.

Таким образом, наследники должны учитывать, что с момента получения вклада в наследство они становятся налогоплательщиками по доходам, получаемым от процентов по этому вкладу.

На вклады для пенсионеров

В 2025 году законодательно не предусмотрено никаких специальных льгот или исключений по уплате налога на проценты по банковским вкладам именно для пенсионеров. Это значит, что правила налогообложения в этом случае остаются общими и применяются к пенсионерам на тех же основаниях, что и к другим категориям налогоплательщиков.

Если пенсионер имеет крупный вклад, превышающий один миллион рублей, и в результате получает значительный процентный доход, превышающий установленный лимит, налог на превышение будет начислен на общих основаниях. Ставка налога и механизм расчёта не меняются, и пенсионеры обязаны уплачивать налог с доходов, если те выходят за рамки льготного порога.

Налог на вклады для пенсионеров — сколько платить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Как рассчитать налог по вкладам

Если проценты за год не превышают установленного законом необлагаемого лимита, налог не начисляется.

Для определения необлагаемого лимита необходимо знать среднюю ключевую ставку Центрального банка за год, так как именно она служит основой для вычисления порога, ниже которого доходы от процентов остаются безналоговыми. Ключевая ставка — это официальный процент, по которому Центральный банк РФ кредитует коммерческие банки, и она регулярно корректируется в зависимости от экономической ситуации в стране. Например, в 2024 году средняя ключевая ставка составляла 12,5%, что и было использовано для расчётов налога.

Чтобы вычислить необлагаемый минимум, нужно умножить эту ключевую ставку на сумму 1 миллион рублей. Таким образом, формула выглядит так: необлагаемый лимит = ключевая ставка × 1 000 000 рублей. В нашем примере при ключевой ставке 12,5% лимит составит 125 000 рублей. Это значит, что первые 125 тысяч рублей дохода по процентам в течение года не облагаются налогом.

Следующий шаг — сравнить фактический доход по процентам с этим лимитом. Если сумма процентов превышает лимит, налог начисляется только на разницу, то есть на превышение. Если же доход ниже порога, налог платить не нужно.

Для расчёта налога с превышения используется ставка НДФЛ — 13%. Поэтому формула окончательного расчёта налога выглядит так: налог = (доход по процентам − необлагаемый минимум) × 13%.

Предположим, что вкладчик разместил во вкладе 2 миллиона рублей под 11% годовых. За год сумма начисленных процентов составит 220 000 рублей (2 000 000 × 11%). Средняя ключевая ставка ЦБ, как мы уже сказали, 12,5%, значит, необлагаемый лимит равен 125 000 рублей.

Вычитаем лимит из дохода по процентам: 220 000 − 125 000 = 95 000 рублей. Это и есть налогооблагаемый доход.

Далее рассчитываем сумму налога: 95 000 × 13% = 12 350 рублей.

Итоговая сумма к уплате в бюджет составит 12 350 рублей.

Когда платить налог на вклады в 2025 году — последние новости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Когда и как уплатить налог по вкладам

После окончания налогового периода, то есть после 31 декабря 2025 года, Федеральная налоговая служба (ФНС) собирает данные обо всех процентах, начисленных вкладчикам. Банки передают информацию о доходах по вкладам в налоговую, которая затем формирует уведомления для физических лиц.

Не позднее 1 марта 2026 года каждый вкладчик, облагаемый налогом на проценты по вкладам, получит уведомление в своём личном кабинете на сайте ФНС. Это уведомление содержит расчёт суммы налога, которую необходимо уплатить, а также сроки и реквизиты для оплаты. Важно регулярно проверять свой личный кабинет, чтобы не пропустить это сообщение и избежать штрафов за несвоевременную уплату налога.

Оплата налога должна быть произведена не позднее 1 декабря 2026 года. Этот срок установлен законодательно и позволяет налогоплательщикам иметь достаточный запас времени для перевода средств в бюджет.

Для удобства уплаты налогов существует несколько способов. Первый и самый популярный способ — использование личного кабинета налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Там можно не только увидеть начисленный налог, но и оплатить его онлайн с помощью банковской карты или через интернет-банк.

Также оплатить налог можно через портал «Госуслуги», который интегрирован с сервисами ФНС. Пользователи, уже зарегистрированные на портале, могут перейти в раздел налоговых платежей, выбрать необходимую услугу и оплатить налог, не выходя из дома.

Ещё один способ — оплата через банк. Для этого можно получить квитанцию на оплату налога в личном кабинете ФНС или распечатать её, а затем внести платёж в любом отделении банка или через мобильное приложение банковского учреждения.

Несвоевременная уплата налога грозит начислением пеней и штрафных санкций, поэтому важно не откладывать этот процесс на последний момент. Следует также учитывать, что налог на проценты по вкладам не учитывается автоматически в других налоговых декларациях, — вкладчику нужно контролировать свои обязательства самостоятельно.

Когда можно не уплачивать налог на вклады

Вклад даёт процентный доход ниже лимита

Самая распространённая ситуация освобождения от налога — когда доход по процентам не превышает установленный необлагаемый минимум. Этот минимум рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка, умноженной на 1 миллион рублей. Например, если ваша сумма вклада составляет 500 тысяч рублей при ставке 6%, а ключевая ставка ЦБ — 12%, то ваш доход по процентам будет около 30 000 рублей. В то же время лимит для налогообложения при такой ключевой ставке составляет 120 000 рублей (12% × 1 000 000). Поскольку доход ниже лимита, налог не начисляется.

Проценты по вкладам не выплачиваются

Налог на проценты начисляется только после того, как доход реально зачислен на счёт вкладчика. Если проценты по вкладам не были выплачены в течение налогового периода, то и налог уплачивать не нужно. Это значит, что, пока проценты находятся в «зависшем» состоянии или капитализированы на счёт, но не выплачены наличными или переводом, обязательств по налогу не возникает.

Иностранный банк не передал данные в ФНС

Если вы владеете вкладом в иностранном банке, который не передаёт информацию в российскую налоговую службу, формально банк не информирует ФНС о вашем доходе. Однако это не освобождает вас от обязанности декларировать такой доход самостоятельно и уплачивать с него налог. Несоблюдение этой нормы может привести к штрафам и другим санкциям со стороны российских налоговых органов.

Авторы Фатима Хубиева