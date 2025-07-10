Как оформить налоговый вычет за обучение и лечение в 2025 — через «Госуслуги» или ФНС Налоговый вычет за обучение и лечение: инструкция на 2025 год. Кто имеет право, какие нужны документы и как подать заявление в ФНС или работодателю — в материале Life.ru. 9 июля, 21:31 Социальный налоговый вычет в 2025-м: как вернуть деньги за учёбу и лечение. Обложка © «Шедеврум»

Налоговый вычет — это отличный способ уменьшить налоговую базу и вернуть часть средств, потраченных на социально значимые нужды. В данной статье мы подробно рассмотрим порядок получения налогового вычета в 2025 году, а также разберём, как правильно оформить социальный налоговый вычет за обучение и лечение.

Порядок получения налогового вычета в 2025 году

Чтобы получить налоговый вычет в 2025 году, необходимо соответствовать определённым требованиям и соблюдать установленный порядок. Основные условия для получения налогового вычета:

Быть налоговым резидентом РФ.

Получать доход, облагаемый по ставке НДФЛ 13%.

Понести расходы на обучение (своё или близких родственников) или лечение (своё или близких родственников).

Иметь документы, подтверждающие понесённые расходы (договоры, чеки, лицензии образовательных или медицинских учреждений).

Существует два основных способа оформления налогового вычета:

Через налоговую инспекцию (ФНС): этот способ предполагает подачу декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства. К декларации необходимо приложить копии документов, подтверждающих право на вычет.

Через работодателя: этот способ позволяет получать вычет уже в текущем году, не дожидаясь окончания налогового периода. Для этого необходимо получить уведомление о праве на вычет в налоговой инспекции и предоставить его работодателю.

Как оформить социальный налоговый вычет за обучение

Социальный налоговый вычет за обучение позволяет вернуть часть средств, потраченных на обучение себя, своих детей (до 24 лет), братьев или сестёр (до 24 лет). Существуют разные способы оформления этого вычета:

Вычет за обучение позволяет вернуть часть средств, потраченных на образование — своё или родственников. Фото © «Шедеврум»

Через налоговую инспекцию (ФНС)

Соберите необходимые документы: договор с образовательным учреждением, лицензию образовательного учреждения, чеки или квитанции об оплате обучения, копию паспорта и ИНН.

Заполните декларацию 3-НДФЛ: это можно сделать онлайн на сайте ФНС или в личном кабинете налогоплательщика.

Приложите к декларации сканы необходимых документов.

Отправьте декларацию в налоговую инспекцию: это можно сделать онлайн или лично, посетив отделение ФНС.

Дождитесь проверки документов: налоговая инспекция проверит ваши документы и примет решение о предоставлении вычета.

Через работодателя

Соберите необходимые документы: те же, что и для оформления вычета через ФНС.

Подайте заявление в налоговую инспекцию: заявление необходимо для получения уведомления о праве на вычет.

Получите уведомление о праве на вычет: налоговая инспекция выдаст вам уведомление, которое необходимо предоставить работодателю.

Предоставьте уведомление работодателю: ваш работодатель начнёт предоставлять вам вычет, уменьшая сумму НДФЛ, удерживаемого из вашей заработной платы.

Как оформить социальный налоговый вычет за лечение

Социальный налоговый вычет за лечение позволяет вернуть часть средств, потраченных на оплату медицинских услуг, медикаментов, а также страховых взносов по договорам добровольного медицинского страхования. Процедура оформления аналогична вычету за обучение.

Через налоговую инспекцию (ФНС)

Заявление на налоговый вычет можно подать через налоговую инспекцию. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина

Соберите необходимые документы: договор с медицинским учреждением, лицензию медицинского учреждения, чеки или квитанции об оплате лечения и медикаментов, копию паспорта и ИНН, справку об оплате медицинских услуг.

Заполните декларацию 3-НДФЛ: это можно сделать онлайн на сайте ФНС или в личном кабинете налогоплательщика.

Приложите к декларации сканы необходимых документов.

Отправьте декларацию в налоговую инспекцию: это можно сделать онлайн или лично, посетив отделение ФНС.

Дождитесь проверки документов: налоговая инспекция проверит ваши документы и примет решение о предоставлении вычета.

Через работодателя

Соберите необходимые документы: те же, что и для оформления вычета через ФНС.

Подайте заявление в налоговую инспекцию: заявление необходимо для получения уведомления о праве на вычет.

Получите уведомление о праве на вычет: налоговая инспекция выдаст вам уведомление, которое необходимо предоставить работодателю.

Предоставьте уведомление работодателю: ваш работодатель начнёт предоставлять вам вычет, уменьшая сумму НДФЛ, удерживаемого из вашей заработной платы.

Вопросы и ответы

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение своего ребёнка, если он учится за границей?

Да, вы можете получить налоговый вычет за обучение ребёнка за границей, если образовательное учреждение имеет лицензию или иной документ, подтверждающий его статус, выданный компетентным органом соответствующего государства. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие оплату обучения, переведённые на русский язык и нотариально заверенные.

Какие трудности могут возникнуть при оформлении налогового вычета?

Для получения вычета надо правильно заполнить декларацию. Фото © «Шедеврум»

Наиболее распространённые трудности связаны с неправильным оформлением документов, отсутствием необходимых справок или некорректным заполнением декларации 3-НДФЛ. Важно внимательно изучить требования к документам и правильно заполнить декларацию. Если у вас возникают сомнения, лучше обратиться за консультацией к специалисту. Также стоит помнить о сроках подачи документов, чтобы не пропустить возможность получения вычета.

Влияет ли форма обучения (очная, заочная) на возможность получения налогового вычета?

Нет, форма обучения не влияет на возможность получения социального налогового вычета. Главное условие — наличие лицензии у образовательного учреждения и документов, подтверждающих оплату обучения. Вычет можно получить как за очное, так и за заочное обучение.

Авторы Кирилл Золотарев