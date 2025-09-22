Российские пенсионеры получат выплату ко Дню пожилых 1 октября

К Международному дню пожилого человека 1 октября российские пенсионеры из некоторых регионов получат выплаты. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан юрфака НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Уточняется, что меры поддержки не являются федеральными. По этой причине сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона.

Например, в Челябинской области выплатят по 800 рублей женщинам с 55 и мужчинам с 60 лет. В Рязанской области пенсионеры старше 90 лет получат по 539,24 рубля. В Ненецком АО размер выплаты зависит от возраста и стажа: 5000 рублей для тех, младше 70 лет, и 16 000 — для старших возрастных групп и инвалидов. Отдельные программы действуют и на муниципальном уровне, как в Дмитровском районе Подмосковья, где выплачивают по 500 рублей.

Виноградов рекомендовал пенсионерам заранее уточнять информацию о выплатах в местных отделениях Социального фонда России или МФЦ.