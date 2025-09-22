Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 08:11

Российские пенсионеры получат выплату ко Дню пожилых 1 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

К Международному дню пожилого человека 1 октября российские пенсионеры из некоторых регионов получат выплаты. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан юрфака НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Уточняется, что меры поддержки не являются федеральными. По этой причине сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона.

«Поэтому сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — рассказал Виноградов.

Например, в Челябинской области выплатят по 800 рублей женщинам с 55 и мужчинам с 60 лет. В Рязанской области пенсионеры старше 90 лет получат по 539,24 рубля. В Ненецком АО размер выплаты зависит от возраста и стажа: 5000 рублей для тех, младше 70 лет, и 16 000 — для старших возрастных групп и инвалидов. Отдельные программы действуют и на муниципальном уровне, как в Дмитровском районе Подмосковья, где выплачивают по 500 рублей.

Виноградов рекомендовал пенсионерам заранее уточнять информацию о выплатах в местных отделениях Социального фонда России или МФЦ.

Путин одобрил идею повышать пенсии каждый квартал, но предложил план получше
Путин одобрил идею повышать пенсии каждый квартал, но предложил план получше

Ранее юрист рассказала, какой будет пенсия у тех, кто не работал. Эта выплата финансируется напрямую из федерального бюджета и предоставляется нетрудоспособным гражданам. Она назначается позднее, чем страховая: мужчинам — с 70 лет, женщинам — с 65 лет.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Пенсии
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar