Российским пенсионерам рассказали, кто сможет получить доплаты к 1 октября

Сразу в нескольких регионах России пенсионеры получат специальные доплаты к Международному дню пожилого человека 1 октября. Как сообщил агентству «Прайм» декан юридического факультета НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов, размер дополнительной поддержки существенно варьируется в зависимости от субъекта.

Эксперт уточнил, что поскольку данные меры не входят в перечень федеральных обязательств, их реализация полностью зависит от решений региональных и муниципальных властей. Например, Челябинская область выплатит 800 рублей гражданам, достигшим пенсионного возраста к 1 октября 2025 года, тогда как в Рязанской области поддержка в размере 539 рублей предусмотрена исключительно для 90-летних пенсионеров.

Наиболее значительные выплаты установлены в Ненецком автономном округе: 5 тысяч рублей для пенсионеров до 70 лет с 15-летним стажем работы в регионе и 16 тысяч рублей для тех, кто старше 70 лет или имеет инвалидность. Отдельные муниципалитеты также разрабатывают собственные программы — в Дмитровском районе Подмосковья неработающим пенсионерам старше 70 лет выплатят по 500 рублей. По этой причине профессор Виноградов рекомендовал пенсионерам заранее уточнять в территориальных отделениях Социального фонда России или МФЦ информацию о наличии дополнительных выплат в их регионе и порядке их получения.