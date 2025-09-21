Российским пенсионерам рассказали, кто сможет получить доплаты к 1 октября
Декан Виноградов: К 1 октября пенсионерам в ряде регионов полагается доплата
Обложка © Life.ru
Сразу в нескольких регионах России пенсионеры получат специальные доплаты к Международному дню пожилого человека 1 октября. Как сообщил агентству «Прайм» декан юридического факультета НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов, размер дополнительной поддержки существенно варьируется в зависимости от субъекта.
Эксперт уточнил, что поскольку данные меры не входят в перечень федеральных обязательств, их реализация полностью зависит от решений региональных и муниципальных властей. Например, Челябинская область выплатит 800 рублей гражданам, достигшим пенсионного возраста к 1 октября 2025 года, тогда как в Рязанской области поддержка в размере 539 рублей предусмотрена исключительно для 90-летних пенсионеров.
Наиболее значительные выплаты установлены в Ненецком автономном округе: 5 тысяч рублей для пенсионеров до 70 лет с 15-летним стажем работы в регионе и 16 тысяч рублей для тех, кто старше 70 лет или имеет инвалидность. Отдельные муниципалитеты также разрабатывают собственные программы — в Дмитровском районе Подмосковья неработающим пенсионерам старше 70 лет выплатят по 500 рублей. По этой причине профессор Виноградов рекомендовал пенсионерам заранее уточнять в территориальных отделениях Социального фонда России или МФЦ информацию о наличии дополнительных выплат в их регионе и порядке их получения.
Ранее сообщалось, что с 1 октября в России будут проиндексированы пенсии военных пенсионеров на 7,6% в соответствии с постановлением правительства о повышении денежного довольствия военнослужащих. Всего же повышение пенсионных выплат с октября затрагивает три категории граждан.