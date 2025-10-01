Что ждёт россиян с 1 октября 2025 года: цифровой рубль для выплат, больше пенсии и зарплаты, кредитные каникулы и новая ипотека от МФО Оглавление С 1 октября часть выплат — цифровым рублём. Как это работает? Индексация пенсий и зарплат с 1 октября 2025: кому и на сколько процентов Как получить ипотеку через государственную МФО в 2025 году Маткапитал на погашение микрокредита: условия для молодых семей Вклады с повышенной страховкой: новые правила с 30 октября Кому не дадут ипотеку на ИЖС по новым законам Как взять кредитные каникулы для ИП и ООО с 1 октября Обязательная маркировка косметики и цемента с 1 октября 2025 года Какие машины можно использовать для такси по новому закону Какие товары больше не освобождены от НДС: новые правила Полный список законов, которые вступят в силу с 1 октября 2025 года. Важные изменения в налогах, трудовых правах, социальных выплатах и других сферах. Что изменится для россиян с 1 октября, читайте подробнее в материале от Life.ru 30 сентября, 21:17 Финансовая революция 1 октября: готовьте кошельки к цифровому рублю и новым правилам. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Parilov © Freepik / Rochak Shukla, cookie_studio

Второй осенний месяц начнётся со вступления в силу нового ряда законов. 1 октября российских граждан ожидают несколько законодательных изменений, которые могут очень сильно повлиять на многие сферы жизнедеятельности. Самое инновационное — внедрение цифрового рубля. А из важного — индексация зарплат и пенсий, а также кредитные каникулы для бизнеса и так далее. Подробнее расскажем в сегодняшнем материале.

С 1 октября часть выплат — цифровым рублём. Как это работает?

1 октября в России начинается внедрение цифрового рубля, что знаменует новый этап в использовании национальной валюты. В рамках первого этапа часть социальных выплат будет направлена не на традиционные банковские карты, а на цифровые кошельки.

Этот шаг направлен на обеспечение большей безопасности денежных переводов и снижение вероятности мошенничества. Цифровой рубль невозможно вывести за границу и использовать в теневых финансовых схемах.

Индексация пенсий и зарплат с 1 октября 2025: кому и на сколько процентов

1 октября 2025 года вступили в силу новые законодательные изменения, касающиеся и индексации зарплат и пенсий.

Так, военнослужащим, как контрактникам, так и призывникам, а также работникам государственных органов, занимающихся военной и приравненной к ней службой, и некоторым сотрудникам правоохранительных структур выплаты проиндексируют на 7,6%.

Кроме того, вознаграждения адвокатов, назначенных для участия в уголовных делах по указанию дознавателей, следователей или суда, вырастут на 1,076%. Определённой группы преподавателей юридических дисциплин, занимающихся приёмом квалификационного экзамена на должность судьи, это тоже коснётся.

Также с 1 октября 2025 года проиндексируют выплаты военным пенсионерам.

Зарплаты сотрудников федеральных учреждений в сферах медицины, науки, образования, культуры и социальных услуг, а также архивов и органов государственной власти тоже будут увеличены на 7,6%. Однако стоит отметить, что данная индексация не касается работников региональных и муниципальных организаций, там уровень вознаграждения определяется местными властями.

Как получить ипотеку через государственную МФО в 2025 году

С 22 октября 2025 года у россиян появится возможность оформить ипотеку через микрофинансовые организации (МФО). Однако не каждая МФО сможет предоставлять такие кредиты — только те учреждения, которые полностью принадлежат субъектам федерации. Ипотека будет выдаваться исключительно в рамках государственных программ и при условии залога недвижимости. Контроль деятельности новых МФО будет осуществлять Центральный банк России.

Маткапитал на погашение микрокредита: условия для молодых семей

С 22 октября вводится новое правило, которое позволяет некоторым семьям погашать свои микрокредиты, используя для этого материнский капитал.

Однако, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо учитывать определённые условия. Во-первых, только молодые и многодетные семьи могут участвовать в данной программе. Они смогут погасить свои микрокредиты как с помощью материнского капитала, так и с использованием государственной поддержки.

Во-вторых, важно, чтобы выбранная микрокредитная организация была включена в официальный список Банка России и соответствовала установленным требованиям. Основное требование заключается в том, что такие организации должны полностью принадлежать субъектам Российской Федерации.

Это поможет молодым семьям разобраться с долгами и улучшит их финансовое положение.

Вклады с повышенной страховкой: новые правила с 30 октября

С 30 октября 2025 года вступит в силу новый закон, который существенно увеличит страховку долгосрочных вкладов, в особенности долгосрочных безотзывных сертификатов. Они имеют срок действия от трёх лет и предлагают фиксированные или повышенные процентные ставки. Стоит отметить, что пополнять их или досрочно снимать проценты нельзя, как и пролонгировать.

Одним из значительных изменений станет повышение страхового покрытия для долгосрочных сертификатов. В случае непредвиденных ситуаций, например, отзыв лицензии у кредитной организации, вкладчики смогут рассчитывать на возврат до 2,8 миллиона рублей, что вдвое больше, чем стандартное покрытие для обычных вкладов, которое составляет 1,4 миллиона. Это нововведение должно повысить интерес к долгосрочным инвестициям среди граждан.

Кому не дадут ипотеку на ИЖС по новым законам

С 1 октября 2025 года вступает в силу новый закон, который вводит ограничения на выдачу ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Основное внимание в новых правилах уделяется определённым категориям заёмщиков и банков.

Законопроект в первую очередь затрагивает финансовые организации с высокой предельной долговой нагрузкой. Это касается банков, которые предоставляют займы гражданам, имеющим множество других кредитов. Кроме того, ипотека на ИЖС не будет доступна для организаций, где разрешены частые просрочки по платежам.

Как взять кредитные каникулы для ИП и ООО с 1 октября

С 1 октября 2025 года в России у малых и средних предприятий, а также самозанятых появится право воспользоваться кредитными каникулами. Данная мера предполагает возможность приостановки выплат по займам, которые были оформлены после 1 марта 2024 года, при условии, что на момент запроса отсутствовали просрочки более 30 дней.

Кредитные каникулы могут длиться до полугода, а их максимальные лимиты зависят от категории заёмщика: самозанятые смогут рассчитывать на приостановку выплат по займам на сумму до 10 миллионов рублей, микропредприятия — до 60 миллионов, малые предприятия — до 400 миллионов, а средние организации — до 1 миллиарда рублей.

Однако важно отметить, что данная программа не распространяется на банки, страховые компании, ломбарды и игорные организации, а также на заёмщиков, имеющих просрочки свыше 30 дней или состоящих в договорах с несколькими кредиторами. Этот закон призван поддержать предпринимателей в сложных финансовых условиях.

Обязательная маркировка косметики и цемента с 1 октября 2025 года

С 1 октября 2025 года строительные товары, такие как цемент, бетон и гипс, подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Этот шаг направлен на повышение прозрачности и качества продукции в строительной отрасли.

Кроме того, аналогичные требования введены и для косметических средств, включая уходовую, декоративную и гигиеническую косметику. Маркировка поможет потребителям быть уверенными в том, что они приобретают надёжные и безопасные товары.

Какие машины можно использовать для такси по новому закону

Водители такси теперь будут обязаны использовать только отечественные автомобили, соответствующие определённым стандартам. Одним из ключевых требований станет наличие не менее 3,2 тысячи баллов локализации, что подчёркивает стремление к поддержке местного производства.

Какие товары больше не освобождены от НДС: новые правила

С октября 2025 года вступают в силу новые изменения в налоговом законодательстве, касающиеся эксплуатации ряда товаров и услуг. В обновлённый список медицинских изделий, освобождённых от налога на добавленную стоимость (НДС), добавлены такие позиции, как пластмассовые трубки, детали для диагностического оборудования и имплантаты для протезирования. В то же время линзы без диоптрий и компрессионный трикотаж больше не являются льготными товарами и теперь облагаются стандартной налоговой ставкой.

Кроме того, для предприятий общественного питания, включая рестораны, кафе и столовые, установлен новый высокий порог годовой выручки для освобождения от НДС — до 3 миллиардов рублей. Новые заведения, которые откроются в 2026 году, смогут пользоваться этой льготой без учёта доходов. Нулевая ставка НДС для гостиничного сектора будет действовать до конца 2030 года, однако для получения данной льготы гостиницы должны будут соблюдать определённые условия и предоставлять подтверждающую документацию.

