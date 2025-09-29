Работаете и есть дети? С 1 июня по 1 октября ваше окно для возврата НДФЛ Оглавление Возврат НДФЛ для работающих родителей Кто сможет получить семейные выплаты в 2026 году Сколько смогут получить родители Как получить новые семейные выплаты С 1 июня по 1 октября 2026 года работающие семьи с детьми смогут подать заявление на возврат денег из уплаченного НДФЛ. Сколько процентов вернут, как их получить и как оформить заявление, читайте подробнее в материале Life.ru. 28 сентября, 21:35 Семейный налоговый вычет осенью 2025 — как оформить. Обложка © ТАСС / Олег Елков

В 2026 году для работающих родителей появится новая выплата, которая будет несколько отличаться от обычных льгот для семей с низким доходом. Эта мера поддержки не фиксированная, она зависит от суммы уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Давайте разберемся, какую сумму можно будет вернуть и что для этого нужно. Читайте до конца!

Возврат НДФЛ для работающих родителей

Возврат НДФЛ, или семейная налоговая выплата, — это новая льгота поддержки семей с детьми в России, которая предназначена для тех, кто воспитывает двух и более детей. Однако получить эту выплату смогут только те, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

Финансирование этой выплаты будет осуществляться Социальным фондом России (СФР) за счёт госбюджета, что позволит обеспечить поддержку многодетным семьям и улучшить их финансовое положение.

В СМИ уже назвали эту льготу «налоговым кешбэком».

Механика довольно простая:

На протяжении года родители платят НДФЛ по обычной ставке в размере 13% от их дохода.

В конце года они пишут заявление, в котором просят о перерасчёте налога по пониженной ставке 6%. Только важно, чтобы их доход за прошедший налоговый период не превышал установленную норму — полтора прожиточного минимума на члена семьи.

Рассчитывается среднедушевой доход по очень простой формуле:

доход всей семьи за календарный год / количество членов семьи / 12

Остальные уплаченные 7% НДФЛ вернутся на указанный в заявлении счёт.

Так как закон вступит в силу 1 января 2026 года, приём заявлений на перерасчёт начнётся тоже в следующем году. При этом в расчёт будут браться налоги, уплаченные работающими родителями в 2025 году, а потому и размер прожиточного минимума возьмут тоже за 2025 год.

Налоговый вычет для работающих родителей — сколько можно получить. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Кто сможет получить семейные выплаты в 2026 году

Семейная выплата 2026 года полагается работающим родителям, усыновителям и опекунам с двумя и более детьми. Одинокие родители также могут рассчитывать на «налоговый кешбэк», так как в проекте закона используется термин «единственный родитель». К этому относятся случаи, когда:

в свидетельстве о рождении отсутствует информация о втором родителе;

второй родитель умер;

второй родитель признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

Единственному опекуну (попечителю) тоже полагается перерасчёт НДФЛ. Таковым считается тот опекун (попечитель), который не состоит в браке.

Какие семьи могут претендовать на налоговый вычет: список. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

На выплаты могут претендовать семьи, в состав которых входят несовершеннолетние дети (до 18 лет) или студенты до 23 лет, обучающиеся по очной программе в образовательных учреждениях общего, профессионального или высшего образования. Важно помнить, что все дети и взрослые, претендующие на пособие, должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране.

Также есть перечень лиц, которые в составе семьи, претендующей на выплату, не учитываются:

граждане, лишённые родительских прав;

россияне, находящиеся на полном государственном обеспечении;

призывники, а также военнослужащие, обучающиеся в профильных вузах;

заключённые;

проходящие принудительное лечение по решению суда;

находящиеся в розыске.

Сколько смогут получить родители

Как мы уже писали, величина «налогового кешбэка» для семей рассчитывается как разница между общей суммой налога на доходы, уплаченной в прошедшем году, и суммой налога, который был бы начислен при применении льготной ставки в 6% к тому же доходу.

Чтобы было нагляднее и понятнее, разберёмся на примере.

Возьмём семью, где мать-одиночка воспитывает двух несовершеннолетних детей. Она зарабатывает 45 тысяч рублей и проживает в Нижегородской области, где прожиточный минимум в 2025 году составляет 18 169 рублей на взрослого и 16 169 рублей на ребёнка.

Годовой доход семьи — 540 000 рублей. Следовательно, среднедушевой доход — 15 тысяч рублей (540 000 : 3 : 12), а значит, семье положен вычет.

Теперь посчитаем, какую конкретно сумму может получить эта семья. У мамы удержат из зарплаты НДФЛ в размере 13 процентов: (45 000 * 0,13) * 12 = 70 200 рублей за год. НДФЛ по ставке 6% составит: (45 000 * 0,06) * 12 = 32 400 рублей за год. Теперь из 70 200 рублей вычитаем 32 400 и получаем 37 800 рублей. Вот такой «налоговый кешбэк» может получить семья из трёх человек с одним работающим родителем, получающим 45 тысяч рублей в месяц в Нижегородской области.

Как получить новые семейные выплаты

Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо самостоятельно подать заявление в Социальный фонд России. Делать это нужно ежегодно и в определённые сроки. Например, для получения выплат за 2026 год заявление необходимо будет подать в период с 1 мая по 1 октября 2027 года. И так каждый год.

Важное уточнение: для оформления выплат за 2025 год дедлайн будет иной — с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подать заявление можно как через портал «Госуслуги», так и в МФЦ.

Как правильно подать заявление на семейный налоговый вычет. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

На текущий момент форма заявления не утверждена, так как соответствующий закон ещё не вступил в силу.

Учтите, что подавать документы нужно каждый год, так как специалисты будут заново проверять соответствие семьи установленным критериям. Ведь финансовое положение родителей может измениться в течение года, что может повлиять на право получения средств.

Авторы Андрей Ананьев